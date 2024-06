Para cualquiera al que le guste el rock americano de raíz y el country alternativo, y haya disfrutado de las carreras de gente como The Byrds, Tom Petty, R.E.M. o Wilco, el nombre de The Jayhawks no les será ajeno. Desde su formación, en 1985, en Minessota, han dejado álbumes y giras memorables, algunas de las cuales han pasado por Galicia con gran éxito. Siguen en forma, como lo demuestra que ofrecerán cinco conciertos en España en otros tantos días. Uno de ellos será el próximo sábado, 15 de junio, en el festival Terraceo de Vigo. Su líder, Gary Louris, contesta un cuestionario enviado por FARO con una mezcla de laconismo e ironía.

–¿A qué viene esa conexión tan especial con España? ¿Conserva casa en El Puerto de Santa María?

–No, no la tengo. Mi conexión con España se remonta a Paco Loco. Gran amigo. Fantástico productor creativo.

–Cinco conciertos en España en sólo cinco días. ¿No es agotador para una banda que no está formada precisamente por jovenzuelos?

–Ya no me importa viajar mucho. Y no, no somos jóvenes, pero aún no estamos muertos.

–Han pasado casi cinco años desde el lanzamiento de “XOXO”. ¿Toca muchas canciones de “XOXO” en esta gira?

–Últimamente parece que estamos tocando material más antiguo. Pero estamos trabajando en un nuevo álbum.

-–Con la carrera de The Jayhawks que abarca 40 años y docenas de canciones para elegir, ¿varía mucho el repertorio entre los conciertos de esta gira?

–No tanto como deberíamos. Tiendo a instalarme en una o dos listas de canciones en particular. Intento que toquemos algo de cada uno de los discos. No tocamos lo suficiente como para cansarme de nuestros repertorios.

–¿Cuál es su relación con la guitarra? ¿La toca todos los días por disciplina o pasa largos periodos sin acercarse al instrumento?

–Para mí, la guitarra es más bien una herramienta para escribir canciones. Excepto cuando toco la eléctrica en el escenario. Entonces se convierte en una extensión de lo que hierve bajo la superficie tranquila.

–Una vez dijo: “Me gusta más Alan Parsons que Gram Parsons”. ¿Qué tipo de música escucha actualmente?

–Escucho sobre todo podcasts y música country antigua. O la BBC.

–¿Qué opina de que Beyoncé introduzca el country y la americana en su último disco, “Cowboy Carter”, y la polémica que ha surgido en torno a esto?

–¿Quién es Beyoncé?

–Hace veinte años le pregunté en otra entrevista qué había aprendido después de 20 años en The Jayhawks, y esta fue tu respuesta: “Una de las lecciones es que no podemos satisfacer a todos. Tienes que hacer lo que quieres y por las razones correctas; no por el dinero, ni por el éxito, sino por ser músico y expresarte como sólo tú puedes hacerlo”. ¿Mantiene estas palabras 20 años después?

–Sí. Nunca se han dicho palabras más sabias. Gracias por recordármelo. Intentaré seguir mi propio consejo.