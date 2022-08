Carmen Maura y Eva Longoria serán las protagonistas de Land of women, una serie de 6 episodios basada en la novela La tierra de las mujeres, de la periodista española Sandra Barneda, que ha encargado el gigante tecnológico Apple a la productora española Bambú Studios para su plataforma televisiva.

El argumento de Land of women sigue los pasos de Gala (Longoria), una neoyorquina que se ve salpicada por las irregularidades financieras de su marido y, para evitar represalias de los deudores, tiene que huir con su hija y su madre (Maura) al pueblo natal de su familia en el norte de España.

La novela en la que se basa el argumento, La tierra de las mujeres, es el segundo libro publicado por Sandra Barneda, una periodista cuya trayectoria está ligada al grupo Mediaset y en su faceta de escritora fue finalista del Premio Planeta en 2020 con Un océano para llegar a ti.

“Es un sueño haber inspirado a Apple TV y a Bambú para este fantástico proyecto. Aún más emocionada por Eva Longoria en el papel de Gala y Carmen Maura como Julia”, tuiteó la periodista y escritora.

La adaptación a la pequeña pantalla contará con mucho talento español, pues Carlos Sedes (Fariña), será el director de esta serie, en cuyo guion han trabajado Ramón Campos y Gema R. Neira, responsables de ficciones como Velvet, Gran Hotel y la recién estrenada Now and Then.