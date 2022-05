“Para componer en castellano hay que ser un poco poeta”

The Soul Jacket rompe todas las fronteras musicales en su sexto disco (el octavo si se tienen en cuenta sus dos primeros EP), “Kick Radio”, grabado entre agosto de 2020 y enero de 2021 en los estudios vigueses Radar. Se trata de su trabajo más ecléctico y el primero conceptual, un viaje sonoro por las ondas de una pretendida estación de radio estadounidense en la época dorada de la radiodifusión musical de finales de los sesenta. “Gonna do it” es la cabecera de esta fórmula radiofónica que reúne once temas en los que el sexteto juega a ser bandas diferentes –hasta tienen su propio nombre en el disco– y que incluye sus dos primeros cortes en castellano. Hoy (21.30 horas) la banda convertirá La Fábrica de Chocolate en una emisora de radio en un concierto en el que Javier Vícalo, responsable de las mezclas, actuará como técnico de sonido. “Vamos a intentar recrear esa experiencia radiofónica en directo”, anuncia su líder, Toño López.

–¿Cómo definiría “Kick Radio”? –Este disco es una experiencia. Es de esos discos para escucharse del tirón porque todo tiene un sentido, todos los temas van hilados y la experiencia es como si estuvieses escuchando una emisora de radio: sintonizándola, escuchando a los locutores y las canciones son muy diferentes. Hay temas de soul sureño, rock and roll, de tex-mex, de funk, u n tema de jazz, hay dos temas en castellano. Entonces, da la sensación de que son bandas distintas, pero en realidad todos somos The Soul Jacket. Es nuestro primer disco conceptual. –Es la primera vez que incluyen temas en castellano ¿Qué les han animado a hacerlo? –Sí. Uno es como una especie de trocito sobre un tema tipo tex-mex [“Bendita muerte”] y otro es un reggae en castellano [“El hombre de las estrellas”]. Sacar un tema en castellano era una idea que siempre nos rondaba por la cabeza, pero nos parecía muy complicado. Pero como este un disco un poco raro, entre comillas, un disco conceptual, dijimos: “Este es el disco para sacar un tema en castellano”. –¿Por qué dice que es muy complicado hacer un tema en castellano? –Porque me parece difícil componer bien en castellano: encontrar las palabras y no caer en lo típico, decir las cosas y que suenen bien y que suenen musicales. La voz es un instrumento más y tiene que sonar musical también. Para componer en castellano Igual se ha abierto un camino con este disco a seguir haciendo cosas en castellano, pero vamos a ver. De momento quedan estas dos muestras. –¿Por qué la radio? –Primero, porque el concepto de radio que tenían en Estados Unidos en los 60 y 70 que realmente impulsó a muchas bandas es s algo que siempre nos ha llamado la atención. Y segundo, porque encajaba muy bien con el concepto de cisco que queríamos hacer, de ese disco que girara en torno a un tema. Teníamos trocitos de temas, así como muy dispersos, y con esta temática conseguimos darle forma a todo esto que teníamos en la cabeza. –Dice que la fórmula de radio de Estados Unidos de los años sesenta impulsó a muchas bandas. Aquí también, hace años, pero ya hoy no... –No. Ya no. Aquí ha cambiado todo mucho. Ha pasado de ser un medio de difusión a un medio de publicidad. Todavía hay gente que hace la función de descubridor y de altavoz de bandas que están emergiendo y de otras que ya tienen su recorrido, pero es verdad que cada vez la radio va más dirigida a publicitar bandas a propósito y perdió todo el espíritu. –¿Ahora dónde operan los descubridores de bandas? –En las salas, pero ahora es muy complicado. Hay muchas plataformas. En internet tienes muchas herramientas, muchos blogs de gente. aún hay, pero en la radio está cada vez más complicado, sobre todo la convencional. Sí que hay online donde puedes tener música para todos los gustos, pero tienes que tener una predisposición también como oyente. "Siempre hemos sido una banda muy ecléctica, pero este disco es la explosión total" –Además de ser el primer disco conceptual de la banda. ¿Qué otras diferencias tiene respecto a los trabajos anteriores? –Siempre hemos sido una banda muy ecléctica, pero esta vez ya ha sido como la explosión total. Al intentar parecer bandas diferentes para que tuviera sentido lo de la emisora nos hemos quitado todas las fronteras, aunque todo tiene nuestra marca de identidad. Pero es cierto que hay gente que ha escuchado el disco y que nos han preguntado que si éramos nosotros. Y sí, todos somos nosotros, aunque en el disco nos hayamos inventado nombres de banda. –¿Quiénes son los locutores que se escuchan en el disco? –Están la cantante estadounidense Gisele Jackson haciendo un par de locuciones, y Roy Ellis, un músico jamaicano, y Emilio Iniesta, que también hizo una locución en una radio mexicana. Prestamos mucha atención a los detalles, sobre todo para que fuera creíble, para que el disco realmente pareciera una emisora de radio. Por eso decía que era una experiencia, porque realmente da la sensación de que estás escuchando una emisora musical de radio. Nos daba un poco de miedo y era algo que queríamos hacer bien, pero a nosotros eso de hacer experimentos nos mola. La salsita de todo esto es meterte en aventuras y cuestionarte todo en todo momento. –La portada es ya una declaración de intenciones... –Está llamando mucho la atención en las redes, es cierto Es un dibujo de Raúl Maya, de Vigo, que está muy relacionado con la escena de blues Incluso ha hecho portadas para muchos artistas de blues de Estados Unidos. Ha hecho un trabajo alucinante. Tiene un montón de detalles de esa onda estadounidense de los años sesenta. La mezcla de esta portada, el disco... es mágico. Todo ha ido muy bien y para mí, el resultado es sobresaliente.