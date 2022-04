Julia Otero fue el domingo la protagonista de Lo de Évole. El espacio recreó el plató y el ambiente de un programa de televisión de principios de los 90 para homenajear La luna, el espacio de entrevistas que Otero presentaba en TVE en aquella época. En ese contexto la presentadora mantuvo una intensa conversación con el periodista de La Sexta y repasó momentos cruciales de su trayectoria, incluidos los más duros.

Uno de esos episodios relevantes fue la confesión del acoso que sufrió por parte de un jefe del que no reveló su nombre. No obstante, afirma que ya no continúa ejerciendo porque falleció: “Acercó así la silla, me puso la mano en la rodilla y me dijo: ‘No seas tonta’”, relató. “Pegué un manotazo y le dije: ‘En el otro lado de la mesa eres mi director. Pero a la próxima, te prometo que te doy una hostia”, añadió la presentadora y directora de Julia en la onda.

En otro momento de la entrevista Évole le preguntó a Otero qué le diría a una mujer que vota a Vox. Aunque la periodista sostiene que cada cual es libre de votar a quien quiera, sí advirtió que las mujeres deben “mirar bien el programa” y “que se planteen por qué les molesta tanto [a los de Vox] la ley contra la violencia de género”. “Si pudieran, nos meterían en casa a las mujeres”, añadió la periodista gallega.