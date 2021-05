La TVG emite esta tarde (18.40) el sexto capítulo de “O Clan das Mariñeiras”. Titulado “O soño de Esther Saa. Conserveira coa serenidade do profundo do mar”, hace un reconocimiento a las mujeres que trabajan en la industria conservera. Para ello, el programa visita Cangas do Morrazo donde conocerá la vida de Esther Saa, que comenzó a trabajar en este sector con 14 años.

El programa, dirigido y escrito por X.H. Rivadulla Corcón de Producións Celta, mostrará cómo Saa empezó su vida laboral en la década de 1950 en la industria de la conserva, un trabajo mantenido hasta hoy con un único paréntesis de dos años. Así, lleva cinco décadas dedicándose a una tarea que empleó mayoritariamente mujeres, lo que les facilitó una independencia económica que fue la base para otros muchos logros y avances en derechos sociales.

Esther es una de las mujeres en toda Galicia que más años lleva en un oficio que ya no tiene secretos para ella. Le permitió desarrollar su vida, especialmente en una época en la que su marido, Julio Vidal Rajo, trabajaba en la pesca de altura. Con dos hijos a su cargo, ella aprecia especialmente la independencia económica que le proporcionó este trabajo.

Como muchas mujeres de la península de O Morrazo, Esther trabajó en la Factoría de Massó, que llegó a emplear a más de 2.000 trabajadores, con un porcentaje mayoritario de mujeres, tanto en la fábrica de Bueu como en la de Cangas. Esto propició una mejora social para toda la comarca y, en especial, para las mujeres. Pero las factorías de Massó tuvieron que cerrar en la década de 1990.

Esther siempre creyó que la independencia económica es algo imprescindible para cualquier mujer por lo que siempre quiso trabajar fuera del hogar pese al enorme esfuerzo que supuso criar a sus dos hijos, Mari y Diego, con su marido mucho tiempo en el mar, tanto en la pesca de altura como también siendo percebeiro.

Ahora los hijos ya son adultos y tienen su vida pero el futuro es incierto por lo que Esther desea jubilarse para dedicarles más tiempo y ayudarlos a atender a sus nietos, Anxo y Daira. Con este programa, “O Clan das Mariñeiras” aprecia y resalta el valor de las madres “mariñeiras” de las que Esther es un ejemplo. De esta manera, y con la ayuda de su familia, el programa le agradecerá su esfuerzo incansable.

Las dos protagonistas de los capítulos empezaron a trabajar siendo niñas

Al acabar esta emisión, la TVG programa el capítulo seis de “Caderno de bitácora” (19.10). Bajo el título “Pili Guiance. O milagro do peixe nas mans da peixeira”, el programa realizado por Producións Celta para la cadena autonómica bajo la dirección de X.H. Rivadulla Corcón, acercará a los espectadores la vida y el trabajo de las “peixeiras”.

Para ello, toma como ejemplo a Pili Guiance, que trabajó toda su vida comprando y vendiendo pescado por las lonjas de O Grove o Portonovo, y las plazas de abastos de Pontevedra y Portonovo. Así, ella contará su vida laboral pero también la parte compartida con su marido, José Antonio Gómez, marinero con el que lleva 47 años. Además, su hija, Piliña Gómez, contará cómo heredó un oficio que fue aprendiendo desde pequeña.

Guiance empezó de niña vendiendo pescado por las casas hasta que se quedó con el puesto de su madre en el mercado de Pontevedra. También trabajó en la plaza de Portonovo, donde ahora su hija sigue la tradición familiar. Además, pasó muchas horas de su vida en las lonjas ya que parte del éxito del trabajo de una “peixeira” es saber comprar bien el producto. Un trabajo complicado y con muchas horas de gran dedicación por el que el programa “Caderno de bitácora” quiere rendirle homenaje, un reconocimiento al que se unen sus amigos y familia.