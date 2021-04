La actriz y psicopedagoga viguesa Elvia Llauder se estrena como cantante, una faceta que hasta ahora solo conocían sus más allegados. Y lo hace por partida doble, ya que el próximo 15 de abril sale en todas las plataformas de música online (Spotify, Amazon Music, iTunes, Shazam) un single con dos versiones, una en italiano y otra en castellano.

“Caminamos juntos” y “Camminarei ancora” son los títulos de este tema con ritmo pop pegadizo que se estrenará simultáneamente en todo el mundo en su doble versión. “Con esta canción pretendo aportar una visión positiva de la vida ante el momento tan duro que estamos viviendo. Es un tema que habla de que superaremos todo esto, y de que volveremos a estar juntos, a abrazarnos, a sentirnos sin miedo, un tema lleno de energía que recuerda que es necesario caminar juntos, abrazando el futuro en libertad”, explica la artista.

En la versión en castellano, de la que también firma la letra, hace referencia a Vigo. “Habla de mi ciudad, de sus maravillosas playas –explica– e invita a reencontrarnos con nuestro niño interior y a apostar por ser felices a pesar de la dificultad”.

Se trata de un proyecto internacional grabado en la ciudad de Roma a finales del pasado mes de marzo, junto al productor musical Marcello Sutera, que ha trabajado con cantantes como Frank McComb, Tanya Michelle y Francesco Monte, entre otros. “Hacía tiempo que Marcello me propuso trabajar juntos y ahora me embarco, con ilusión, en esta nueva aventura. La canción era algo que tenía algo descuidado por mi otra faceta interpretativa, pero hacía tiempo que acariciaba la idea de grabar algo y me apetecía aportar un granito de positividad a esta situación, romper con todo lo negativo”, explica Llauder.

Las enseñanzas de la pedagogía y la filosofía de vida de O Pelouro, centro pionero en integración fundado por sus padres, Teresa Ubeira y Juan Llauder, se perciben también en esta canción, que habla de potencial, de posibilidades, de que todo es posible. Y la herramienta que emplea Llauder en este caso es una canción. “La música es algo muy poderoso porque te reconecta neuronalmente”, recuerda la psicopedagoga.

La artista espera con ilusión el estreno mundial de este doble single, que espera que sirva a quien lo escuche para cargarse de energía para afrontar los efectos que el COVID-19 está dejando, no solo en el plano de la salud, sino también en el social, y para evadirse pensando en los arenales de Vigo. “Estoy muy contenta porque es una canción preciosa y llena de fuerza, fruto del trabajo de artistas de distintos países, y que, además, acercará Vigo a todo el mundo”, explica.

Así, el próximo jueves, Elvia Llauder se asomará al planeta con “Caminamos juntos”, un tema con el que dará a conocer su faceta menos conocida y con el que espera insuflar optimismo ante una situación tan incierta como es la de la pandemia.