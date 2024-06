Vecinos del Casco Vello exigen retirar las tuberías de fibrocemento por riesgo para la salud

La Asociación Veciñal do Casco Histórico Fonte Garrida demanda al Concello de Cangas la retirada, “de maneira urxente” de las canalizaciones de fibrocemento de la Rúa Fonte do Galo y de otras calles que tengan canalizaciones de este material. Advierten de la “situación de risco de saúde pública que implica” y de las recomendaciones que hacen al respecto las autoridades españolas y el Parlamento europeo. También solicita “a realización dun censo de amianto de edificios, instalacións e emprazamentos que conteñan amianto” en término municipal de Cangas, de acuerdo con la ley.

El colectivo vecinal ha presentado, en los últimos meses, varios escritos al Concello exponiéndole el problema de roturas en la canalización de fibrocemento y la petición de soluciones, sin respuesta, y las ha trasladado también a la Consellería de Sanidade y Augas de Galicia. Recuerdan que está prohibido el uso de fibrocemento que tiene amianto entre sus componentes y no entienden cómo se sigue canalizando el agua para consumo humano por tuberías “rotas e encanadas dese material”. La solicitud de sustituir ya estos tramos o “puentearlos” con otras tuberías en superficie no han obtenido resultados, e insisten en que “se afronte o problema de forma decidida e satisfactoria para a seguridade da vecinanza da zona”.

Representantes de Fonte Garrida ya se reunieron en enero con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, y la concejala de Obras e Servizos, Iria Malvido, a las que expusieron “a situación de canalización de abastecemento de auga potable da rúa Fonte do Galo e das implicacións para a rede xeral de abastecemento de auga do casco histórico”. Les informaron de que “as fibras de amianto non quedan confinadas nunha rúa, senón que circulan por toda a rede xeral e chegan á depuradora, que non as pode filtrar”. También informaron a las autoridades municipales de que hay canalizaciones de fibrocemento en las calles Fonte do Galo, O Lirio, María Soliño y Avenida de Vigo. La única respuesta recibida, en abril, fueron documentos sobre normativa “xenéricos e antigos”, y muchos de ellos en inglés, sostienen.

