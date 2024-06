El abogado de Cangas que no asistió a un juicio por una huelga comparece tras la advertencia de posible delito

El juicio que había sido aplazado el día 23 de mayo en la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra por no asistir el abogado de oficio, Ramón Souto, que mantiene junto a otros compañeros la huelga indefininda en este gremio, se celebró ayer con máxima expectación. El letrado cangués tuvo el apoyo de sus compañeros en una vista por un juicio por presunta estafa en la que Ramón Souto defendía al acusado, al que no se le había concedido tan siquiera la justicia gratuita. También se da la circunstancia de que la Fiscalía no acusa y pide la libre absolución.

Ramón Souto se vio obligado a asistir ante una contundente providencia que la Audiencia remitió ayer al abogado cangués en el que se le advertía de que de no hacerlo estaría cometiendo un delito. La decisión del tribunal se ampara en un fallo que en su día emitió el Tribunal Supremo.

Hay profundo malestar en los abogados del turno de oficio por la provindencia remitida por la Audiencia de Pontevedra, que en su opinión cercena el derecho a la huelga de los trabajadores. Que ocurriera esta situación ahora, tras meses de huelga, se explica solo con que son muy pocos los juicios sin presos que llega a la Audiencia de Pontevedra, por lo que esta Sección, la Segunda, no había tenido oportunidad de pronunciarse antes sobre la huelga que llevan a cabo los abogados y procuradores del turno de oficio. Para los abogados en huelga, la postura del tribunal pontevedrés es un atropello, casi una persecución hacia ellos.