Los alumnos de Sober conocen el mar de Moaña.

El CEIP Seara y el CEIP Virxe do Carme de Sober (Lugo) culminaron ayer un curso entero de intercambios a través de cartas. Los lucenses visitaron a sus compañeros de Moaña que, dentro del proyecto “Descubrimos á ría”, acompañaron a los pequeños de interior en un viaje en barco bateeiro, una visita a una conservera o una convivencia en la arboleda de A Xunqueira.

Los soportales, abarrotados

El chaparrón acompañado de tormenta que cayó ayer sobre O Morrazo estaba previsto en todos los mapas del tiempo. Pero no por ello dejó de sorprender. Llovió con mucha fuerza y de repente, lo que hizo que los soportales de los centros urbanos se llenasen de inmediato de viandantes que trataban de refugiarse. Apenas había hueco. La intención de todos, al principio, era aguardar a que escampase, pero se conoce que la lluvia no tenía prisa y al final todos fueron retomando su rumbo tapándose con lo que podían. Y es que ya no son fechas de llevar el paraguas a mano para cubrirse ante una emergencia.

Las hogueras de San Juan ya toman cuerpo

Todavía queda tiempo y ya son visibles las acumulaciones de madera o maleza para quemar la noche de San Juan. En algunos espacios en los que se realizan fuegos colectivos, como en Samertolaméu, la futura hoguera empieza a alcanzar una altura considerable. En las fincas particulares los propietarios también acumulan maleza para aprovechar la tradición de la noche más mágica del año y así quitarse de encima todos esos restos. Y es que ya se sabe que las quemas fuera de ese día están muy controladas.

