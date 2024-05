A Guía “dona” solidaridad

El colegio CEIP A Guía de Meira, en Moaña, se convirtió ayer en una fiesta de la que formaron parte las familias del alumnado y todo el equipo docente y no docente del centro, en un festival solidario para recaudar alimentos para el Banco de Alimentos de Vigo y para Cáritas de la parroquia.

Las puertas del centro se abrieron a las cuatro de la tarde para la llegada de las familias que recibieron por parte del tutor/ra de los alumnos, dos invitaciones para el evento, aunque quienes quisieron participar a mayores recibieron igualmente su invitación en la entrada al colegio. Las familias llegaron con sus donaciones de alimentos y a cambio se les entregó un vale para canjear por regalos que podían elegir en los diferentes stands con representantes de las asociaciones con las que trabaja el colegio como Afamo, Banco de Alimentos, Cáritas, Cemma, el Aula hospitalaria del Cunqueiro, Amigos de Morrazo Verde, Asociación de Mulleres do Morrazo, Protectora do Morrazo y Superhéroes do Morrazo. Se trataba de regalos simbólicos como calendarios, figuras de barro, tarros con fresas, libretas o incluso un perrito caliente como el que había en el de la Protectora con la que se donaba también un euro.

Un momento de la celebración del festival en el colegio de A Guía. | // GONZALO NÚÑEZ / Cristina González

Durante todo el curso, el alumnado trabajó con estas asociaciones y recientemente también contribuyó con el Banco de Alimentos en una recogida solidaria de productos no perecederos en el supermercado de la zona. Además del paseo por los stands, en el patio del colegio se celebró el Festival de las Letras Galegas, bajo un sol de justicia que sorprendió a todos.

La dirección del centro se muestra muy orgullosa de cómo han trabajado los alumnos, organizando los stands, dirigiendo a las familias cuando entraban en el recinto y por las actuaciones desde infantil hasta sexto de Primaria que llevaron a cabo para que todos disfrutaran.

