El abogado en huelga al que la Audiencia llevó a Fiscalía y al juzgado pidió amparo al Colegio

Mientras los abogados del turno oficio, que secundan la huelga de la plaza de Cangas se organizan, junto con sus compañeros en Pontevedra, para realizar una concentración frente a la Audiencia de Pontevedra, para protestar por lo que consideran medida de presión ejercida por la Sección Segunda de este tribunal de deducir testimonio al abogado cangués Ramón Souto, por no comparecer el pasado jueves en un juicio alegando que estaba en huelga, el sindicato convocante de este paro indefinido, Venia califica los hechos de muy graves.

Consideran, no obstante, que no le va a ser fácil probar a la Fiscalía, a quien la mencionada Sección Segunda remitió los hechos, como al Juzgado de Guardia, que hubo un posible delito en la conducta de Ramón Souto. Éste manifestaba ayer que no quería tener más protagonismo en la huelga del que ya tiene, que no quiere ser cabecilla y que seguirá los pasos que marque el sindicato convocante de la huelga. Ayer mismo se encontraba pidiendo amparo al Colegio de Abogados de Pontevedra. Porque hay que recordar que el auto de la Sección Segunda que provoca todo este movimiento también traslada la incomparecencia de Ramón Souto, al juicio del día 23 para defender a un hombre acusado de estafa, al Colegio de Abogados de Pontevedra, que no acostumbra a trasladar que se produjo una infracción disciplinaria.

Como señala el asesor jurídico de Venia, el abogado Antonio Vázquez, el Colegio de Pontevedra acostumbra a contestar que no entendía que se produjera una infracción disciplinaria. También recuerda Antonio Vázquez que ningún organismo público presentó un recurso contra la huelga, por lo tanto la huelga es legal. Afirma que entre los abogados de oficio hay sorpresa generalizada por el hecho de que los letrados judiciales, que mantuvieron una feroz huelga contra la administración recientemente sean los profesionales que más se oponen “a la huelga indefinida que estamos manteniendo”. Añade que “valoramos la adopción de medidas tras lo sucedido con el abogado Ramón Souto porque consideramos muy grave lo sucedido, con la deducción de testimonio que supone la remisión a Fiscalía, al Juzgado de Guardia y al Colegio de Abogados de Pontevedra el comportamiento del abogado cangués el pasado día 23.

Asegura el representante de Venia que su organización es defensora del derecho a huelga de los abogados y procuradores, que algunos jueces y fiscales así lo entienden y que otros no. En este sentido señala que él tiene un dictamen del Contencioso del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que le notifica que no tiene derecho a huelga y otro del alto tribunal de Madrid en los que dice todo lo contrario. Antonio Vázques destaca que contra aquellos que dicen que los abogados del turno de oficio no son trabajadores por cuenta ajena, como insisten los letrados de justicia, “nosotros decimos que trabajamos para el Estado”.

