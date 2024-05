Domaio e San Roque celebran cross escolar

Domaio e San Roque coinciden hoxe na celebración do cross escolar. A Asociación de nais e pais (Anpa) “O Picoto”, do colexio de Domaio, organiza a 42ª edición do seu cross escolar, que se celebra esta mañá de domingo no paseo marítimo da parroquia moañesa, e no que agarda 300 participantes. E o Ceip San Roque aínda admite inscricións ata o momento das probas, que comezan ás 10.00 h. Poden anotarse rapaces e maiores e haberá premios e sorteos.