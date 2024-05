Un moañés denuncia el ataque de un perro en la calle As Barxas que mató a su mascota

El vecino de Moaña Javier Santomé, de 56 años, denunció ayer ante el Seprona que un perro de raza Akita Americano le atacó mordiéndole y, sobre todo, que mató a su mascota, una perra de pequeño tamaño y de raza mestiza a la que llamaba María y que murió a consecuencia del ataque.

“Estaba paseando por los soportales de la calle As Barxas. El otro perro salió de un coche. Iba sin bozal y yo creo que también iba sin correa. Corrió hacia mi perra y la cogí en brazos para protegerla. Entonces el perro grande me mordió en la cadera y al subirme me tiró al suelo y me di un golpe al caer. María se quedó desprotegida y el perro la mató abriéndole la barriga”, relata entre lloros.

Santomé asegura que su mascota tenía solo 15 meses “y la tengo desde hace casi un año. Nunca la dejaba sola, hasta dormíamos juntos y venía conmigo a todas partes”, como demuestra con las numerosas fotografías que tienen juntos. Alerta sobre todo de lo que podría haber pasado “si llega a atacar a un niño en vez de a mí”.

El moañés asegura que antes de acudir al Seprona ya dio aviso de lo ocurrido ante el cuartel de la Guardia Civil de la villa.