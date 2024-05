O Cine Club Bueu proxecta mañá “Eroski Paraíso”

O Cine Club Bueu prosegue mañá co seu ciclo de cinema en galego polo Día das Letras Galegas. Esta vez proxéctase “Eroski Paraíso”, dirixida por Jorge Coira e Xesús Ron e interpretada por Patricia de Lorenzo e Miguel de Lira. A película está baseada nunha adaptación teatral de Chévere Teatro. A proxección será ás 21.00 h no Centro Social do Mar e a entrada é de 2 euros para os socios anuais e de 4 para os de sesión.