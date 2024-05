Medio centenar de alumnos del IES de Rodeira se quedan sin autobús para acudir a la ABAU

La falta de autobuses pone en peligro la costumbre del IES de Rodeira, en Cangas , de trasladar a los alumnos (sobre medio centenar ) que van a realizar la prueba de la ABAU (Avaliación de Bacharelato para o Acceso a Universidade) entre los días 4 y 6 de junio. A pesar de que los equipos directivos del centro y los padres se movieron con antelación suficiente, el instituto sigue sin contar con este servicio de autobuses. El objetivo que persiguen los IES trasladando a los alumnos que tienen que realizar la ABAU a la Universidad de Vigo se sustenta en que si lo hacen a nivel individual, utilizando vehículos particulares, los estudiantes se pueden ver metidos en atascos por tráfico, en accidentes en el puente de Rande o en los túneles de A Madroa. Comentan algunas madres que, de hecho, hay universitarios que, cuando tienen exámenes, siempre optan por coger los autobuses de primera hora. “Si un autobús que traslada a los estudiantes de un centro educativo a realizar las pruebas de la ABAU se viese implicado en un atasco por tráfico o accidente se pueden poner en contacto con CIUG para que les dejen entrar a examinarse. Si esto sucede de forma particular y los alumnos van llegando a cuenta gotas supondría un caos. Además, el transporte colectivo encargado por el centro sirve para justificar que el retraso no fue debido a un capricho”, subraya una madre de Rodeira. En los autobuses suben también tutores que indican a los alumnos en qué aulas les toca examinarse. “Y no es lo mismo ir con 3 tutores por cada 60 alumnos, que ir 60 padres con sus respectivos hijos”, manifiesta esta madre cuya hija estudia en Rodeira y se va a presentar a la ABAU.

Los padres aseguran que el IES Rodeira contactó con la empresa Cerqueiro el día 3 de marzo para que prestara el servicio, como venía haciéndolo desde hace años, quedando solo a la espera de la firma del contrato el día 3 0 de abril. Sin embargo, desde la empresa de autobuses se asegura que siempre se dijo que no, que jamás hubo una respuesta positiva a la propuesta que salía de la dirección del centro. Y se dijo que no porque no tenía autobuses. Porque a las 07.30 horas los mencionados autobuses están haciendo la línea o con el transporte a los centros escolares. También se señala que puso ante la dirección del centro una alternativa: la de salir a las 7.00 horas, pero que no fue aceptada porque llegaban media hora antes al destino. Desde Cerqueiro se afirma que se trata de un servicio discrecional al que no está obligado y que primero tiene que atender a lo que sí lo está. Recuerda, además, que sí llevará a los alumnos del IES María Soliño a Vigo a realizar la ABAU, porque tiene mayor vinculación, ya que tiene contratado el transporte escolar. Además, para el IES María Soliño sería un solo autobús, mientras que para el IES Rodeira serían necesarios 2.

Cerqueiro ofreció la posibilidad de hacer el servicio a las 07.00 horas en vez de a las 07.30 y fue rechazado

Desde el IES Rodeira, la dirección se puso también en contacto con otras empresas de autobuses, sin lograr el objetivo. La respuesta siempre fue la misma, que no había autobuses. Pero algunos padres y madres no se conformaron con la respuesta de las empresas de autobuses. Consideraron que Cerqueiro, que tiene en concesión el transporte de línea de Cangas-Vigo, podía estar sujeta a realizar este transporte especial a la Universidad de Vigo. La respuesta fue que no. Este grupo de madres y padres el IES Rodeira se dirigió incluso a la Consellería de Transportes de la Xunta de Galicia para exponer el problema, tras aceptar la propuesta la dirección del centro. La conclusión fue que “nadie tiene la obligación de que estos alumnos puedan disponer de un autobús para desplazarse a Vigo a realizar la ABAU, ni siquiera la Consellería de Educación”.

Los padres consideran que si todos los años fue la misma empresa la que realizó el servicio, debía tenerlo programado ya de antemano y recuerda que muchos alumnos van a ser después usuarios de la empresa de autobuses que tiene la linea en concesión. Destacan también la hipocresía de la Xunta de Galicia, con la campaña “muévete en transporte público que contamina menos” y después no es capaz de gestionar una solución tan sencilla como buscar autobuses para que los alumnos de Cangas vayan a Vigo a realizar la ABAU. Desde este grupo de padres se asegura que al dirección del centro hizo todo lo que pudo para conseguir transporte, desde llamada a otras empresa hasta a las distintas consellerías, sin obtener una respuesta que satisficiera los intereses de los alumnos.

