El gobierno critica la presencia de Abalo y dos seguidores de AV ayer en un Concello cerrado por Santa Rita

Santa Rita es para los funcionarios de la administración pública como aquel lema de “Santiago y Cierra España”. Es la patrona del gremio y, por lo tanto, festivo para los trabajadores. En Cangas el Concello estaba ayer cerrado con tal motivo. Solo permanecía abierto el registro. Para los que no era festivo era para los miembros del gobierno local, que no son trabajadores municipales, sino políticos. Así que había trasiego de los miembros del gobierno que cobran la dedicación.

Cual fue su sorpresa que cuando algunos salían del Concello se encontraron con dos seguidores de Alternativa dos Veciños (AV) que entraban en las dependencias municipales camino de la segunda planta. Se les advirtió que el Concello estaba cerrado, por celebrarse la festividad de Santa Rita, pero hicieron caso omiso y, siempre según el gobierno local, contestaron que estaba Mariano Abalo en el local de AV. Y claro, otra vez, pero ahora más fuerte, la bronca por la utilización que hace AV de los espacios que están destinados a grupos políticos. Se volvió a recordar que Mariano Abalo no es concejal, que es un ciudadano más y, que como sus dos compañeros, no debía de estar presente ayer en unas dependencias municipales que estaba cerradas al público, porque ellos no son más que público, ya que no ostentan ninguna representación. Desde el gobierno local se considera que es un gesto de prepotencia por parte de AV entrar en el Concello cuando está cerrado, sin que nadie les permitiese la entrada y al que pudieron acceder solo porque el registro estaba abierto. La situación incomoda mucho al gobierno, a algunos más que a otros, evidentemente, pero se considera que personas ajenas al Concello no pueden entrar en él sin el permiso correspondiente. AV solo tiene una concejala, Victoria Portas, tampoco tiene grupo municipal y solo un acuerdo con el gobierno permite que no comparta el local en el que está con Esquerda Unida, que también tiene una concejala, aunque forma parte del gobierno municipal.

Considera también el gobierno municipal que los demás partidos pagan políticos pagan un local para celebrar las reuniones que AV quieren mantener en el local municipal. Se insiste mucho en señalar que Mariano Abalo no es concejal de la corporación municipal, por mucho tiempo que eche en las dependencias municipales y por muchas preguntas que realice a los funcionarios, que debe ser atendido como otro ciudadano más, no con privilegios por hecho de haber sido edil durante mucho años, desde el principio de la democracia.

El exconcejal afirma que tanto él como los que lo acompañaban estaban suficientemente acreditados

Por su parte, el miembro de Alternativa dos Vecinos (AV) y ex edil de Cangas, Mariano Abalo, firma que la puerta del Concello estaba abierta, porque estaba el registro en esa condición. Considera que tanto él como las dos personas que lo acompañaron están suficientemente acreditadas como para tener que pedir permiso. “É obvio que se sabe quenes somos”, afirma un Mariano Abalo contrariado por el hecho de que el gobierno ponga en entredicho, otra vez, su presencia en el Concello. Considera que el problema está en quién no acude al Concello un día como el de ayer. Manifiesta que no lo dice por los trabajadores, que el de ayer es un día que está en el convenio, sino por los políticos. “Deben de estar todolos problemas resoltos que os políticos non acuden ao concello. Así nos vai”. Miembros del gobierno estuvieron en él por la mañan y por la tarde, cuando se celebró una reunión con la comunidades de montes y de aguas.

Suscríbete para seguir leyendo