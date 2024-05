Mobilidade suprime dos líneas de autobús del CEIP Reibón y 24 niños se quedan sin servicio

El Servizo de Mobilidade de la Xunta de Galicia ha comunicado a la dirección del CEIP Reibón que de cara al curso 2024/2025 se suprimirán dos líneas de autobús escolar del centro. Se trata de la línea que parte de la rotonda del Portal do Almacén y de la que parte de A Porta do Sol, en la parroquia de Meira. En total esto dejaría sin servicio a 24 pequeños, que son los que utilizan estas líneas ahora mismo.

Desde el centro explican que en 2011 se estableció la zonificación de los colegios de Moaña y desde entonces la Xunta advertía de que en algún momento suprimiría las líneas de transporte desde barrios que están fuera de influencia de Reibón, que es el colegio con más alumnos de la comarca y este año suma 343 matriculados.

La razón de esta decisión estaría en la desproporción de matriculados entre el CEIP Reibón y otros colegios del municipio. Así, a los siete niños que toman el autobús desde A Porta do Sol les correspondería el colegio del CEIP A Guía, mientras que los del Portal do Almacén se dividirían, según sus barrios, entre Tirán, Quintela y Abelendo.

Las familias afectadas alertan de que hay niños que llevan años en Reibón y en estos momentos no se plantean un cambio de colegio y de amistades, por lo que, si no hay una marcha atrás desde la Xunta, los padres se verían obligados a llevar a los alumnos a clase en coche particular a partir del próximo curso. En concreto los que cogen el servicio en A Porta do Sol consideran que la medida carece de sentido, pues el mismo autobús tiene que pasar por su parada y por Reibón después de dejar a los estudiantes de A Guía.

Como telón de fondo de que tantas familias opten por el CEIP Reibón se encuentra uno de los problemas principales que arrastra la educación en Moaña en los últimos años: el de los comedores. Muchos padres optan por la cocina propia de Reibón, ante las quejas que se repiten por la calidad, escasez o falta de variedad de los platos del comedor escolar en el resto de colegios del municipio, que se abastecen con un servicio de catering. El asunto llevó incluso a una concentración y a dos mociones en el pleno de la corporación.

Las familias esperan salvar ambas paradas de cara al próximo curso. En cuanto a la línea que sale del Portal do Almacén, solo se mantendría la parada de la Praza de Abastos, en la céntrica Avenida Concepción Arenal.

35 matriculados

La desproporción de matriculaciones queda clara en el hecho de que, de cara al próximo año académico, en Reibón reservaron plaza para matricularse en el primer curso de Educación Infantil de 3 años un total de 35 niños, por encima del resto de centros repartidos por el municipio.

