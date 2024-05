Trabajadores de Urbaser piden la implicación de la Mancomunidade para resolver el convenio colectivo

El conflicto laboral por la negociación del convenio colectivo de los trabajadores de la empresa Urbaser, contratada por la Mancomunidade de Concellos de O Morrazo para la recogida de la basura, vuelve a la palestra. Los delegados sindicales de UGT y CUT en la empresa aseguran que el colectivo de trabajadores lleva años padeciendo una situación precaria en el servicio debido a la falta de adjudicación del servicio por parte de la Mancomunidade desde que se empezó a hablar de ello bajo la presidencia de Moaña y después de Bueu, y que tiene como resultado, según los sindicatos “unha mala xestión na recollida dos residuos diarios e na situación laboral do persoal” que se sigue produciendo con la actual presidencia de Cangas. Es por ello por lo que han acordado solicitar una reunión a la Mancomunidade para iniciar una negociación colectiva sin más demoras y excusas.

Señalan que llevan años denunciando esta situación “pois á hora de sentarnos na mesa de negociación é cando saen a flote os problemas dunha contratación en precario entre a Mancomunidade e a empresa Urbaser e que afectan maioritariamente aos traballadores da empresa”.

Recuerdan que en el año 2022 ya se vieron obligados a firmar un convenio que no recogía las peticiones del colectivo de trabajadores, pero “entendendo que se estaba a facer un esforzo, por parte da Mancomunidade e Urbaser para regular e mellorar a situación, os traballadores e traballadoras aceptaron un convenio de mínimos”. UGT y CUT se lamentan que dos años después la situación no mejorara, al contrario, cada vez hay más precariedad laboral y más pronunciada, que desde enero están negociando un nuevo convenio colectivo y, una vez más, la situación y argumentación de Urbaser es la misma: “Estamos con un contrato en precario, no tenemos margen de negociación, sólo podemos negociar lo que la Mancomunidade do Morrazo nos deja...” Por otra parte, dicen que está la respuesta de la Mancomunidae de que la responsabilidade de la negociación es de la empresa “o vínculo laboral é entre Urbaser e traballadores e traballadoras”.

Llegado a este punto dejan claro que el personal no está dispuesto a seguir siendo el “cabeza de turco” de una situación “que non se pode prolongar por máis tempo”. Lógicamente insisten en que no es responsabilidad de ellos solucionar a Urbaser los problemas de contratación precaria, como tampoco a la Mancomunidade la adjudicación del servicio en condiciones.

