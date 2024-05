Juicio por estafa al vender el acusado unos libros por un importe de 20.700 euros

La Audiencia de Pontevedra celebra el lunes, a las 10.00 horas,un juicio por una presunta estafa. El acusado fue imputado porque un vecino de O Morrazo, que padece un deterioro leve y una capacidad intelectual límite, retiró dinero en efectivo de su cuenta bancaria en un total de 20.700 euros entre agosto y septiembre de 2021 y se lo entregó a él y a otra persona no identificada como precio por unos libros titulados “Bodas de Sangre”.

El fiscal estima que los hechos no son constitutivos de delito y señala que sin delito no hay autor. Considera que no concurren circusntancias modificativas de la responsabilildad criminal y pide la libre absolución. Afirma que no constan acreditados en las actuaciones los hechos denunciados y descritos.Insruyó el caso el Juzgado Número 3 de Cangas.