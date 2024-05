Cangas paga en salarios de servicios de la Xunta más de 1,1 millones al año

Alrededor de 8 millones de euros destina el Concello de Cangas en sus presupuestos para 2024 al capítulo de personal (aún está en fase de borrador). Desde fuera parece mucho dinero y mucho personal, pero no es el caso. Falta dotar de personal numerosos servicios y, además, el Concello se encarga de financiar servicios que debería hacerlo la Xunta de Galicia. Lo hace, como afirma la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal (BNG), porque el gobierno quiere hacerlo, pero eso no oculta el problema actual. De esos alrededor 8 millones de euros, 1.100.000 están destinados a pagar las nóminas de los servicios autonómicos. Así, por ejemplo, en Educación se pagan 400.000 euros en las nóminas de las limpiadores de los colegios, conserjes, la limpieza de escuelas infantiles y los sueldos de todo el profesorado de la escuela de música y conservatorio, incluido profesores, conserjes y limpieza. El presupuesto de personal en Servicios Sociais se va a 350.000 euros. Si es cierto que en este departamento hay financiaciones europeas. En el servicio de Atención Temperá se paga logopeda, pedagogo y fisioterapeuta. También trabajadoras y educadoras sociales, director y educadora familiar. En el Centro Integral da Muller (CIM), el concello paga a un auxiliar administrativo y una psicóloga. En otro de los servicios de rango autonómico, la Unidad de Atención al Drogodependiente, el Concello de Cangas destina 300.000 euros: el salario de los técnicos de drogas, enfermero, médico, psicólogo y auxiliar de clínica. Además de todo estos salarios de Educación, Servicios Sociales y UAD, el Concello también hace frente a los gastos de funcionamiento y instalaciones.

La concejala de Facenda Xiana Abal quiere dejar claro que” a, veces, los vecinos consideran que no se presta un buen servicio, pero todo está relacionado con la cantidad de servicios que se ofrecen en el Concello, que los queremos dar. Y hay que entender que si se quieren tener muchos servicios hay que pagar por ellos”.

Pero también es cierto que no es algo nuevo con lo que se encontrara este gobierno, todos tuvieron que sufrirlo. Pero sí que hay un movimiento en la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) y el Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) de que los concellos ya no pueden soportar más servicios si no reciben más ayudas. Es un clamor unánime en todos los concellos, de uno u otro color político.

Falta personal en varios departamentos del Concello

En estos días, el tripartito, encabezado por la concejala de Facenda, Xiana Abal, mantiene reuniones con el comité de empresa. Pero independientemente de las negociaciones de carácter salarial, en principal problema que tiene este departamento es la falta de trabajadores. Se dan, sobre todo, en servicios que se dan de cara a la ciudadanía. Así, hay que destacar que el servicio de limpieza viaria tiene tan solo 8 trabajadores, con lo que, como señala Xiana Abal, es imposible realizar un servicio eficaz. Otro lugar donde se nota mucho la falta de personal es en Obras y mantenimiento de edificios. En obras hubo cambios de puesto de trabajo debido a la edad y a problemas médicos, según señala la concejala nacionalista. También se estudia la idea de aumentar los departamentos de contratación y subvenciones, donde ahora mismo hay solo una persona en cada uno de ellos.

