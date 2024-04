La Subdelegación del Gobierno y Concello de Cangas no firmarán el convenio para repartir competencias entre Guardia Civil y Policía Local

La Junta Local de Seguridad de Cangas logró a duras penas salvar los muebles y se ofrecieron solo soluciones provisionales para que la circulación de entrada y salida de las playas en Cangas no sea un caos. El Subdelegado del Gobierno de Pontevedra, Abel Losada, dejó claro, como temía el jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, que el establecimiento de un convenio para que la Policía Local entrara en competencias de la Guardia Civil de Tráfico era imposible, porque así lo determinaba la Abogacía del Estado, que defiende que las competencias de unos y otros están determinadas por ley. Pero sí que puede haber acuerdo de colaboración, que parece es lo que hubo siempre, aunque camuflado como convenio; de hecho la prueba más significativa de que no hubo convenio es que el acuerdo no está firmado entre el subdelegado del Gobierno y la Alcaldía de Cangas. Asi que Abel Losada considera que Policía Local y Guardia Civil puede trabajar al amparo de un simple acuerdo. La Junta Local de Seguridad de Cangas acordó ayer en este asunto crear una comisión de seguimiento y que el Concello realizara un mapa donde se recogieran las vías urbanas, donde tiene competencia la Policía Local y las vís inteurbanas, donde la competencia es de la Guardia Civil. Con posterioridad se firmaría el acuerdo de colaboración entre la Jefatura Provincial de Tráfico y la Alcaldía de Cangas. Claro que este trabajo, como bien manifestó Abel Losada es prácticamente imposible que esté concluído en verano. Asi que ahora todo es una cuestión de voluntad de colaboración para que la Policía Local ayude a la Guardia Civil en los trabajos regulación de tráfico en vías interurbanas.

Abel Losada manifestó que a él no le preocupaba las emergencias, sino la seguridad, que retirar los coches de allí donde molestan o hay vados permanentes en las playas lo puede hacer la Policía Local. La propia alcaldesa, Araceli Gestido (BNG) se mostró muy satisfecha de la reunión e incluso señaló que el Concello tenía servicio de grúa para retirar los citados vehículos.