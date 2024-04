Los libros salen a la calle al encuentro de sus lectores

“OConcello de Cangas pon a disposición da cidadanía unha selección de libros co obxectivo de darlles unha segunda oportunidade e celebrar o pracer da lectura”. Es la invitación a los lectores en puestos del centro urbano del municipio y en las bibliotecas de las parroquias, donde los transeúntes pudieron ojear, hojear y llevarse algún ejemplar que les resultara atractivo. Como en Cangas, y de acuerdo con una tradición que se repite cada 23 de abril, los libros salieron ayer de las librerías y las bibliotecas a las calles para encontrarse con sus lectores, que son más de los que se dice.

En Cangas, la concejala de Cultura, Aurora Prieto, se puso al frente de un puesto de libros instalado frente al consistorio donde los y las paseantes paraban a echar un vistazo o a llevarse los frutos literarios. “Me gusta la iniciativa. Deberíamos compartir más, llevar lo que nos sirve y dejar lo que les pueda servir a otros”, confesaba Adela, portando un llamativo ramo de flores y muy contenta con la iniciativa. “No es verdad que no se lee; creo que cada vez se lee más y es un placer para todas las edades”, opinaba otra señora y su marido que optaron por llevarse a casa dos ejemplares, uno de poesía en gallego, “que la verdad es un idioma que leo muy poco”, y un breve catálogo de arte.

“Son libros que proceden de peneirar as bibliotecas municipais e tamén de doazóns de persoas que xa os leron e non teñen donde gardalos ou prefieren que tamén os disfruten outros”, explicó la edila de Cultura, que organizó el programa de actividades del Día do Libro, en realidad más de una semana, con la colaboración del técnico de Bibliotecas, Alfonso Moldes. Se programaron cuentacuentos en las bibliotecas de las parroquias, entre el 17 y el 26, y en la Biblioteca Central, en la Casa da Cultura, con un trueque de libros los días 23 y 24 , de volúmenes que ya no tienen uso en el centro.

También la Concellería de Cultura de Bueu organizó actividades de dinamización en las bibliotecas dentro del programa “Ler conta moito”. Ayer, Día del Libro, se celebró un recital en la sala multiusos del Centro Social do Mar, donde Xavier Gallego Souto presentó su poemario “Polos camiños da miña vida. Al aire de mi vuelo. Versos a mi madre”. El autor estuvo presentado por Henrique Harguindey y Xoán Chillón. Las presentaciones literarias continuarán hoy, esta vez bajo la organización de la Librería Miranda, con Andrea Fernández Plata y “Jarroa”, a las 19.30 horas en la sala multiusos del Centro Social do Mar.

En Moaña, la Lonxa Literaria ofrece a la ciudadanía la posibilidad de darle una nueva vida a los libros a través de donaciones. El colectivo recogerá esas donaciones hasta el viernes en la biblioteca de Quintela y luego los repartirá de manera gratuita entre las personas que lo deseen el sábado por la tarde, a partir de las 17.30 horas, en el paseo marítimo moañés.

