La comisión del pacto rebaja la euforia de la moción de confianza y se abre a negociar con AV

La comisión del pacto de gobierno se reunió ayer para analizar las negociaciones con Alternativa dos Veciños de los presupuestos de 2024, que el miércoles la concejala de Facenda del Concello de Cangas, Xiana Abal, dio por prácticamente rotas tras en encuentro que mantuvo con la concejala Victoria Portas. El viernes se respiraba aire de moción de confianza, sin fechas, claro está, porque ni el gobierno local tiene cerrados los presupuestos. Se respiraba ese ambiente tanto en concejales del BNG como del PSOE y, sobre todo, de Esquerda Unidad. Pero se reunió el pacto y el mensaje se moderó. La excusa es que el gobierno analizará las propuestas alternativas que el día 17 de abril presentó Victoria Portas. En este afán por el diálogo que trata de demostrar el tripartito, Victoria Portas se hace fuerte. Cada vez que ella da un paso adelante, el gobierno local da dos atrás. Porque la reunión del pacto sirvió únicamente para romper la imagen de unidad del tripartito. Esquerda Unida quiere la moción de confianza y gran parte del BNG, también, solo es cuestión de fechas. Pero el PSOE se resiste. Es temeroso ante este paso adelante.

Aurora Prieto. | // / Juan Calvo

De la reunión de la comisión de seguimiento del pacto salió un comunicado endeble, falto de rotundidad, pero que se antoja explicativo. “El gobierno entiende la importancia que tiene para los vecinos de Cangas la aprobación de un nuevo presupuesto basado en las peticiones y propuestas de colectivos y asociaciones. Esta situación económica tan atípica imposibilidad la gestión de servicios básicos como el SAF el control de la legionella en los colegios... o el arreglo de instalaciones e infraestructuras públicas tan importantes como la piscina municipal, los colegios o las calles y carreteras. Es por eso que siempre nos mostramos dialogantes y flexibles de cara a la aprobación de un nuevo presupuesto”.

Iria Malvido, portavoz del PSOE. | // S.Á / Juan Calvo

En la nota se recuerda los encuentros gobierno AV: el 23 de enero, la formación política de Portas pide al gobierno un borrador de los presupuestos, que AV envía el día 16 de febrero para comenzar a negociar. El día 4 de marzo, el tripartito comunicó a AV la necesidad de avanzar y se cerro una primera reunión para el 20 de marzo. En esta primera reunión, la concejala de Facenda, Xiana Abal, dejó claro que es un documento abierto y flexible. AV manifestó sus dudas en cuanto a inversiones y gastos en áreas concretas. El día 2 de abril, el gobierno local remite por correo electrónico información sobre el borrador del presupuesto y el día 15, Alternativa dos Veciños envía por registro de entrada una convocatoria para una reunión esta semana, solicitando más información. El día 17 de abril, siempre según la nota de la comisión del pacto, se volvieron a reunir las partes y cuando AV entregó su propuesta alternativa.

“Muchas propuestas valoradas positivamente”

De forma sorprendente, la comisión del seguimiento del pacto que se reunió ayer a las 12.00 horas entiende que la mayoría de ellas fueron valoradas positivamente y “estamos dispuestos a negociar y llegar a un acuerdo satisfactorio para todos los grupos. Por eso convocaremos la próxima reunión en un plazo de diez días para avanzar hacia la aprobación de un nuevo presupuesto tan necesarios para Cangas.” No aparecen fechas tope para llegar a no llegar a un acuerdo, que se había anunciado, aunque parece que si el gobierno local las tiene en mente. Pero es cierto es que el tripartito insiste en que tiene un objetivo claro y que sabe perfectamente cuál es su hoja de ruta, en la que no se descarta la moción de confianza, que se puede hacer uso de ella para dar un cambio de rumbo radical y desatascar la gobernabilidad de Cangas. Y será más tarde o más temprano. Y, al igual que el tripartito, tiene que mostrar ante la opinión público que se abre al diálogo, también AV sabe que si aprueba los presupuestos, sean cualesquiera, perdería la fuerza que ahora tiene y maniata al gobierno.

Suscríbete para seguir leyendo