En venta un inmueble que dio mucho trabajo.

Tras el traslado del Servicio Galego de Emprego y del Inem a las nuevas dependencias en la avenida de Lugo, el inmueble donde estuvo tantos años está a la venta. Ni alquiler ni nada. A la venta. Para no dar tanto trabajo.

Aliviados por la Festa do Muiño de Fausto

La Festa do Muiño de Fausto tiene un problema. La organización anda como local buscando financiación para instalar sanitarios portátiles donde puedan evacuar sus necesidades sus asistentes. En el Concello de Cangas, por eso de que no está el presupuesto, las partidas están vacías y no encuentra dinero la comisión organizadora, ni en de la Alcaldía ni tampoco en la de Cultura. Ambos departamentos recomiendan a los respetables organizadores que apliquen el ejemplo que ofreció Darbo en la romería del pasado año, donde se cobraba a los romeros por la utilización de estos sanitarios. Pero la idea no gusta. Dice que en Darbo sí que se podía mantener porque es una fiesta de varios días, pero que la del Muiño de Fausto es de menos jornadas. Vamos, que no vale la pena. Desde la comisión se amenaza con sorna y gracia de presentarse en las puertas del Concello de Cangas con un grupo de gaiteiros, para dar la tabarra. Pero ni con esas. La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, incluso está dispuesta a ofrecer un número de cita para manifestarse en su contra. Así que se recomienda a aquellos que vaya a disfrutar de la Festa do Muiño de Fausto que vengan aliviados de casa, de otra forma hay riesgo de meterse en un compromiso desagradable.