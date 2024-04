El gobierno cangués da por cerrado el presupuesto tras la fracasada reunión con AV

El grupo de gobierno da por cerrado los presupuestos municipales para 2024 y serán presentados próximamente a un más que probable pleno extraordinario. Lo hace sin el aval de Alternativa dos Veciños, cuyo voto se antoja necesario para que se apruebe el proyecto económico del tripartito en el seno de la corporación municipal.

Ayer a última hora de la tarde se reunieron las partes con el propósito de desbloquear la situación, ya que la única concejala que tiene AV en la corporación, Victoria Portas, repetía una y otra vez que el gobierno le escondía información y que trabajaba con otro borrador de presupuestos. También aseguraba que había criterios con los que no estaba de acuerdo, como el no de determinar cada una de las partidas con nombres y apellidos. El gobierno local piensa que de esta manera no se bloquean partidas como pasa ahora mismo, en la que no puede haber trasvases de dinero de un lado a otro por la calificación que tienen las mismas. El gobierno sabe que va a ser muy difícil aprobar otro presupuesto en estos próximos años y por eso quiere hacer uno que dure el mandato. Como aseguró ayer la concejala de Facenda, Xiana Abal, en el que ayer se cerraba están incluidas todas las peticiones vecinales. Es consciente de que puede haber otros criterios, pero que el gobierno sabe perfectamente lo que quiere y cuál es su hoja de ruta, por lo que no tiene intención de cambiar criterios políticos de gestión por lo que los pida Victoria Portas, entre otras razones, porque ella representa un voto y el gobierno quiere reflejar el pensamiento político de la coalición que tiene ahora mismo a Araceli Gestido (BNG) como alcaldesa, gobernando con PSOE y Esquerda Unida. Por cierto, que por parte socialista estuvo en la reunión Sagrario Martínez y también hubo un representante de EU, distinto a la de la concejala Aurora Prieto, que tuvo que atender cuestiones relacionadas con su concejalía de Cultura.

Victoria Portas quería, sobre todo, información de los contratos. Pero la concejala de Facenda, Xiana Abal, replicó que no podía ser porque se estaría incumpliendo el ROF y que ese tipo de información debía solicitarla por el conducto reglamentario, que era presentado una solicitud, no formando parte de una negociación de presupuestos.

Xiana Abal insiste en que desde el mes de febrero que AV tiene el borrador de los presupuestos, el gobierno está a la espera de que presente alternativas al documento, no peticiones de información, algo que en su opinión no ha sucedido hasta la fecha.

