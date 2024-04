Sin rastro del vecino de Moaña que volcó con su embarcación en la Costa da Vela

Quinta jornada de búsqueda y no hay rastro de Gustavo González Malvido, el pescador natural de Bueu y vecino de Moaña que desapareció en la Costa da Vela tras volcar su embarcación mientras intentaba capturar lubinas en una zona de acantilados y fuerte oleaje. La Guardia Civil centraliza ya el operativo y sobrevoló en helicóptero toda la franja entre Punta Couso y Cabo Home, con especial atención a la zona conocida como Pozo Negro. La Benemérita cuenta también con drones del equipo Pegaso, aunque las condiciones de viento no son favorables, como tampoco la señal para su manejo. Estos aparatos –con los que también cuenta la Axencia de Emerxencias de Galicia (Axega), por si se demanda su participación– pueden alejarse hasta un kilómetro de su piloto, siempre que no se pierda el contacto visual y la meteorología acompañe.

Una furgoneta de la Benemérita en el lugar del operativo. / G. Núñez

Asimismo, en la jornada de ayer volvieron a desplegarse buzos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), además de la embarcación “Corvo Mariño” y patrullas por tierra en busca del pescador desaparecido. También un grupo de buceadores privados pidió incorporarse a las tareas para colaborar en el operativo, pero su participación precisa de permiso oficial. Aunque la visibilidad es buena, las corrientes en la zona obligan a extremar las precauciones. Ayer volvió a correr el bulo de que había aparecido un cuerpo en el tramo de costa entre O Hío y Beluso, y los allegados piden que no se difundan rumores ni noticias falsas. También demandan que se aprovechen al máximo las horas de luz para tratar de hallar a Gustavo González.

