Personal de ambulancias, con retrasos en salarios y el empresario “desaparecido”

Trabajadores de la concesionaria del servicio de ambulancias del 061 en Vigo, Cangas y Moaña “Ambulancias do Atlántico”, que también presta transporte sanitario de los hospitales para toda el área sanitaria de Vigo, denunciaron ante la Inspección de Trabajo que llevan un año acumulando retrasos en el abono de sus salarios. Dicen que la situación se complicó después de que el personal (250 trabajadores) cobrase la paga extra de marzo una semana más tarde de lo establecido y sin haber cobrado la mensudaldiad de este mes incumpliéndose el acuerdo con la empresa que obliga a hacerlo antes del último día de cada mes.

Además, aseguran que el empresario catalán de Ambulancias do Atlántico, Carlos Simón García, está desaparecido y en paradero desconocido, no aparece por la empresa, no contesta a los requerimientos de la representación de los trabajadores, ni atiende correos, como tampoco llamadas ni comparece en las reuniones de gestión de la empresa.

Añaden que fruto de la situación, la recién designada directora de recursos humanos, de un día para otro, abandonó la empresa sin presentarse al trabajo y el director está de baja médica. Desde la CIG señalan que el propio personal trabajador es el encargado de gestionar íntegramente el funcionamiento de la empresa.

Desde la Inspección de Trabajo se comunicó a la representación sindical de CIG, CC OO y USO que dada la gravedad, se va a intentar localizar al empresario. El personal no entiende los retrasos en los salarios por cuanto el 061 incrementó en más de 800.000 euros anuales el importe de licitación a la empresa que cuenta también con concesión de los hospitales de Vigo, la adjudicación del servicio sanitario de la Vuelta Ciclista a España o el Centro Penitenciario de A Lama, el seguro de salud Adeslas y el hospital Rivera Povisa. Añaden que los problemas económicos de la empresa van a más, que las tarjetas de pago para repostar las ambulancias dejaron de funcionar y tan sólo se puede acudir a una gasolinera de la avenida de Madrid por el supuesto compromiso del empresario de pagar en un futuro.

Los trabajadores van a pedir el lunes al Sergas y al 061 que se ejecute el aval depositado por el empresario. para que el servicio sea asumido por la Xunta.

La respuesta del 061

Desde la Fundación Urxencias Sanitarias de Galicia-061 aseguran que ésta “encárgase do seguimento do contrato de prestación do servizo de transporte sanitario urxente, co obxecto de garantir o cumprimento das condicións recollidas nos pregos de contratación e, polo tanto, aplicará as sancións correspondentes, no caso de producirse calquera incumprimento destas”.

Con respecto a las relaciones laborales entre la empresa Ambulancias do Atlántico (adjudicataria del servicio de transporte sanitario urgente en Vigo, Cangas y Moaña) y su personal “constitúen un asunto estritamente privado entre a empresa adxudicataria e os seus traballadores”.

Por último, destaca que la Fundación Pública Urxencias Sanitaria de Galicia-061 garantiza la atención a las urgencias y a las emergencias sanitarias en el medio extrahospitalario las 24 horas, los 365 días del ano, en los concellos de Vigo, Cangas do Morrazo y Moaña.

