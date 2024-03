Palmas y olivos en la comarca

Cientros de personas asisitieron a la procesión de Domingo de Ramos en Cangas. Palmas y olivos en un acto religioso que recuerda la entrada de Jesús en Jerusalén, cuando comienza la Pasión de Cristo, que ayer se recordaba en esa zona de Oriente Próximo donde las líneas fronterizas se confunden: entre Israel y Palestina. Ayer se recordaba ese momento en el Vaticano y en la temible frontera, asediada por la guerra de Gaza. En Cangas se revivió este momento a través de la procesión de la Borriquilla, que tiene arraigo en la villa, con un paso que pertenece a la Hermandad de Cofradías de Semana Santa de Cangas. Desde el palco de música en la Alameda Vella el párroco Severo Lobato realizó la bendición. Por alguna razón, en este evento se agolpan los fieles armados de olivos y de palmas y se arriman al palco lo más posible para que el agua bendita toque esos olivos y esas palmas que después se guardarán durante todo el año para lo que haya menester. La procesión siempre regresa por la calle Real a la excolegiata, donde esperan numerosos feligreses. La imagen que se saca en procesión es de los artistas locales Vladimiro Mielgo y Jesús Bernárndez.

El párroco e Bueu, José López, en la bendición de ramos. | // S.Á. / Juan Calvo

No acudió a la procesión la Hermandad del Cristo Resucitado, que dejó de pertenecer a la Hermanad de Cofradías de Cangas, por lo que no fue invitada. Que no sentó nada bien esta decisión y se abre, de nuevo, otro frente en la Semana Santa, que, según algunos cofrades, puede acabar con la disolución de la Hermandad de Cofradías, que es donde se agrupan todas las de Cangas para organizar la Semana Santa: Los Dolores, Misericordia, San Pedro, Cristo del Consuelo y la ya mencionada, Cristo Resucitado.

Vecinos, vestidos de apóstoles, hacen el pasillo en la iglesia del Carmen de Moaña. | // S.Á. / Juan Calvo

En Moaña, la procesión de la Borriquilla salió tras la bendición en el atrio, pero sin la imagen de Jesús a lomos de la borrica, aunque sí con vecinos vestidos de los 12 apóstoles, entre ellos el exconcejal Vicente Verdeal, en el papel de Judas. En la procesión iban muchos niños. También fue muy concurrida la bendición de ramos en la parroquia de Bueu, en los jardines junto a la iglesia.

El paso de la procesión de la Borriquilla en Cangas. | // S.Á. / Juan Calvo

