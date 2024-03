Armadores de Vigo ya eligió la finca de Banana para su proyecto de formación

La Cooperativa de Armadores de Vigo ya tiene decidido el sitio en Cangas para ubicar las instalaciones donde se desarrollarán sus actividades formativas. Al final, la apuesta se realizada por la finca que más posibilidades tenía, la que ocupaba antes la desaparecida Piscina Banana, en la avenida de Vigo. Ahora mismo, el colectivo necesitaría solo del permiso de Aguas de Galicia, del que se está pendiente, ya que cumple todos los demás requisitos exigidos urbanísticamente. La finca solo tendría que cambiar la actividad, como bien señala el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG).

Instalaciones de la vieja Piscina Banana. | / Gonzalo Núñez

Las instalaciones de la desaparecida Piscina Banana cuentan con el espacio necesario y gran parte de las infraestructuras necesarias para los cursos, a los que acuden cerca de 4.000 personas cada año. Su apertura supondría un importante impulso a la economía local. Meses atrás se produjo una reunión en el Concello de Cangas entre el presidente de la mencionada cooperativa, Francisco Javier Touza, y la responsable de formación, Rosa Meijide, con la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido (BNG) y el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias (BNG).

De llevarse a cabo esta iniciativa, Cangas se convertiría en el centro más importante de capacitación para el sector de todo el Estado. Los cursos se desarrollarían, en su mayoría, fuera de la temporada de verano y supondría ocupación hotelera todo el año. La Cooperativa de Armadores de Vigo tiene previsto una ambicioso plan para expandir y mejorar todavía más sus actividades en el sector de la formación.

Por otra parte, el concejal de Urbanismo, Antón Iglesias, convocó para el viernes, a las 17.00 horas, la comisión del departamento. Ya hay informe de la secretaria del Concello de Cangas sobre la vigencia o no del Plan Xeral de Cangas. Hay que recordar que se había dado por caducado el contrato entre la empresa contratada para elaborarlo, Monsa, al considerar que pasaron los 6 años que estipulaban el documento. Ante esta situación, el gobierno quiso esperar a tener un informe de la secretaria antes de decidir si se sacaba de nuevo a concurso el Plan Xeral. Después de varios meses, ese informe vio la luz. En él se hace mención a que continuar con el contrato, ya que se supone que es un contrato de servicio y el mismo no fue rematado. Así que si hay consenso, en la próxima comisión de Urbanismo lo lógico es que la empresa continúe con los trabajos, siempre con las modificaciones urbanísticas en las que PP, BNG y PSOE están de acuerdo, que son acabar con las Áreas de Integración Urbanística en el rural. Claro que para continuar con el contrato también tiene que estar de acuerdo la empresa Monsa.

En esta misma reunión, el concejal de Urbanismo explicará a la oposición la situación actual en la que se encuentra la Unidad de Actuación Número 5, en Altamira, donde ahora mismo está el gran parking público de Cangas. Los terrenos fueron adquiridos por la inmobiliaria Aliseda y en el Concello de Cangas ya presentó un primer avance del PERI, al que el gobierno ya propuso algunas modificaciones, que la empresa está pendiente de presentar. Pero todo hace pensar que es un proyecto urbanístico que irá para adelante, de una manera u otra.

También se tratarán los terrenos de A Rúa, que el Concello de Cangas tiene que poner a disposición del Sergas para construir un Centro Integral de Saúde (CIS). El PP quiere que se compren los terrenos; el gobierno apuesta por la alternativa que ofrece el proyecto urbanístico de Amgecabe, con el que el Concello obtendría los terrenos gratis. En los dos casos hay que hacer una modificación punta de las normas. Lo que supone más y más años de retraso.