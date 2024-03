Felicidades a Sonia Cabodevila

La agente de empleo y desarrollo local del Concello de Bueu, Sonia Cabodevila, estaba ayer de cumpleaños y tuvo uno de esos gestos que se agradecen y que ayudan a crear un buen ambiente. Al final de la jornada laboral invitó a un delicioso aperitivo, que como no podía ser menos fue encargado en el comercio local. Personal municipal, concejales e incluso el alcalde no se lo quisieron perder. Félix Juncal con el compromiso de seguir el ejemplo cuando en junio llegue su turno de cumplir años. ¿Cuántos cumplió Sonia? Muy fácil: 25... aderezados con mucha experiencia. ¡Qué siga cumpliendo muchos más y que los demás podamos contarlos!

El Paxaro do Mal Agoiro pone sus alas en remojo para mañana

A ver si a la tercera va la vencida. El 18-F no pudo ser por las elecciones, el domingo pasado por el mal tiempo y mañana habrá que seguir viendo hacia el cielo. De momento Concello de Bueu y carnavaleir@s le mantienen el pulso a la meteorología y esperan celebrar el Enterro do Paxaro do Mal Agoiro mañana por la tarde. Mientras el icónico pájaro se mantiene a la expectativa, sin saber si tendrá que expiar por sus pecados –o más bien por los de los demás– o si del cielo le lloverá un indulto hasta el Entroido del próximo año.

En Moaña no se tiran los trastos a la cabeza, más bien rodillos

No sabemos cual de los objetos es más contundente, pero ciertamente deben ser igualmente dolorosos. El caso es que en el pleno de Moaña más que tirarse los trastos a la cabeza andan a vueltas con un rodillo. En concreto con el rodillo de la mayoría absoluta del BNG, según dice el portavoz socialista Mario Rodríguez. A veces parece que al concejal del PSOE se le va más el tiempo en hablar del dichoso rodillo de sus adversarios políticos que del tema que corresponde. ¡La única verdad es que el mejor rodillo es el de amasar la empanada!