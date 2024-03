Los comuneros de Coiro debaten sobre el deslinde del monte y su nueva casa vecinal

La Comunidade de Montes Veciñais en Man Común da parroquia de Coiro celebra mañana, domingo, una asamblea ordinaria con varios asuntos de interés en el orden del día. Entre ellos, la presentación del proyecto de restauración de la Casa da Veciñanza, un inmueble adquirido por el colectivo que se quiere transformar como centro social y de múltiples actividades. Habrá una proyección sobre las instalaciones y la propuesta de intervención, anuncian sus directivos.

Otro de los informes aborda el deslinde del monte Niño do Corvo y la plantación de especies. Invitan a todos los propietarios colindantes, sean o no comuneros, a asistir a la asamblea para intentar aclarar los marcos y agilizar este asunto, ya que hay una subvención concedida que se puede perder si no se cumplen los plazos.

La recuperación de caminos públicos en los montes de Coiro, así como dar cuenta de los trabajos y actividades realizadas en 2023 y los pendientes y previstos para 2024, el estado de cuentas y el censo de comuneros, con altas y bajas registradas desde la última cita, son otros asuntos a abordar en la asamblea que se celebrará mañana, domingo, en la Escola Vella de A Retirosa. A las 9.00 horas en primera convocatoria y a las 11.00 en segunda y definitiva.