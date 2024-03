La comarca celebra el 8M con homenajes, arte, historia y deporte “en femenino”

El próximo viernes es 8 de marzo y por lo tanto se celebra el Día Internacional de la Mujer. Un año más, colectivos femeninos y concellos de O Morrazo se vuelcan con la fecha organizando actividades durante varios días. En Cangas la programación comienza el miércoles 6 con un espectáculo de magia para niños en el Auditorio municipal con el título de “A igualdade non ten truco”. Ayer se conocieron las programaciones de Moaña y de Bueu.

En Moaña habrá cinco jornadas con actividades. Hoy mismo es la primera, que se titula Arte en Feminino y es una exposición de pintura de Laura Rúa. La inauguración es a las 19.00 horas en el local de la Asociación de Mulleres de Moaña, colectivo que organiza la muestra. El jueves 7, a las 18.30 horas, el salón de plenos acogerá una actividad del programa ‘Saúde en feminino’ con el título “Menopausia, empodérate!”, impartida por la enfermera ESAD Eva Solla.

El viernes, el propio 8M, el acto institucional será a las 12.00 horas en el salón de plenos. A la lectura del manifiesto le sucederá una actuación del Coro del IES Plurilingüe A Paralaia. La Casa da Mocidade acogerá, a las 17.30 horas, el espectáculo “Regueifa Tour”, a cargo de las Regueifeiras da Semente. El día central las actividades volverán al consistorio a las 19.30 horas con una mesa redonda sobre maternidades, con la participación de Inma López Silva, Celia Durán y Sara Vila, moderadas por Montse Fajardo.

El sábado día 9 Moaña vivirá otra ebullición de actividades como la ruta que explica a las mujeres de la historia de la villa que parte a las 10.30 horas, o el homenaje a Emilia Gramari Castilla en Meira bajo el título de ‘Parteiras de Moaña’. La Asociación de Mulleres de Moaña volverá a asumir un rol protagonista con la Festa da Muller, que empezará en su local a las 18.00 horas. Arrancará con una charla coloquio sobre las historias de mujeres de la villa a cargo de los investigadores Manuel Anxo Méndez, Xesús Cancelas y Xosé Carlos Villaverde. La tarde-noche continuará con la actuación del Coro Chorima.

Toda la programación de ‘Moaña Son de Muller’ concluirá con un espectáculo infantil el viernes 15 de marzo. Se trata de un ‘Rechouchío en feminino’, a las 18.00 horas en el centro sociocultural Rosalía de Castro de Domaio. Consistirá en un cuentacuentos a cargo de A Tropa de Trapo que lleva por título ‘Contos de nenas grandes e pequenas’.

La Concellería de Igualdade e Benestar Social de Bueu, por su parte, anunció ayer las actividades que se suman a las ya anunciadas dentro de las II Xornadas Gastronómicas Bueu Feminino. Habrá más homenajes, charlas, talleres educativos y cine. “Debemos seguir poniendo de manifiesto que la lucha feminista debe ser de todas y todos, centrándonos en la educación como el pilar básico”, argumenta la concejala de Igualdade, Laura Ogando.

Las actividades del 8M arrancan el jueves 7 de marzo con el homenaje a la cocinera Toñi Vicente, primero en el salón de plenos del Concello de Bueu y luego en la planta alta de la plaza de abastos con la presentación de su libro “A miña cociña”.

El 8 de marzo comenzará con una declaración a cargo del alumnado del IES Johan Carballeira, a partir de las 12.00 horas en la Praza do Concello. Al concluir está programada una charla de la Asociación de Mulleres Rurais en el salón de plenos, una cita que incluirá un homenaje a este colectivo que cumple 30 años. Por su parte, el centro de salud tendrá durante toda la jornada una mesa violeta con información.

El deporte y los hábitos saludables también tendrán protagonismo en el 8M. La Asociación Galaicas Bueu organiza bajo el lema “Diferentes, pero iguais” una serie de actividades deportivas. Está el III Paseo da Muller, con un trazado de dos kilómetros en forma de 8M y que saldrá desde el Centro Social do Mar. Todas las mujeres que lo completen recibirán una acreditación “finisher” para certificar que lo completaron. A las 19.30 y 20.45 horas habrá sesiones de zumba y a las 20.30 horas se dará la salida de la II Milla da Muller, con un recorrido entre el Centro Social do Mar y la punta del muelle, con regreso al lugar de origen.

La programación del viernes 8 de marzo se completa con la proyección de “La número uno”, en colaboración con el Cine Club Bueu, una película centrada en la historia de una ingeniera que entra en el comité ejecutivo de su empresa pero que se encuentra con numerosos obstáculos en su camino para alcanzar la dirección de la misma.

Publicidad no sexista

Desde el 19 de febrero se desarrollan talleres de publicidad no sexista en los centros educativos y entre el 1 y 15 de marzo se organiza un taller de lectura para mujeres. El título elegido es “Póker de d(r)amas”, un volumen en el que se recopilan los textos ganadores del certamen literario Matilde Bares. Las interesadas en anotarse pueden hacerlo en el Centro de Información ás Mulleres (CIM) o en el correo electrónico cim@concellodebueu.gal y se les entregarán libros para la lectura. Por otro lado, desde el Concello apuntan que la Perfumería Castro organiza los días 4,6 y 8 de marzo diversos talleres de autocuidado, en los que es necesario inscribirse a través de los teléfonos 986 323 385 o 606 035 713.

El socialista Mario Rodríguez se dirige al gobierno local. / FDV

La corporación de Moaña vuelve a llegar dividida a la gran cita del feminismo

Por segundo año consecutivo la corporación de Moaña expresa fuertes desavenencias relacionadas con el 8M. En esta ocasión el desacuerdo quedó patente en el pleno de la corporación celebrado este jueves, cuando el BNG se quedó solo para aprobar, con su mayoría absoluta, una moción que proponían los propios nacionalistas sobre esta fecha. La edil de Muller, María Ortega, leyó un texto en el que comprometía al Concello a “apoyar, reconocer y difundir las convocatorias del feminismo gallego autoorganizado en este 2024”. El Bloque exige a la Xunta de Galicia, en la moción, que recupere la materia de ‘Igualdade de Xénero’ en los colegios, que impulse una auditoría sobre la situación de las mujeres en las contrataciones públicas y el impulso de una ley de igualdad en el deporte que implique crear una comisión gallega sobre esta materia. El PP optó por no participar en el debate y todo el grupo se abstuvo en este punto con excepción de su portavoz, Javier Carro, que votó directamente en contra. El mayor enfrentamiento con el gobierno local lo tuvo el portavoz del PSOE, Mario Rodríguez. Aseguró que votaría a favor si se retiraba un párrafo de la exposición de motivos que apuntaba: “Aquí está el BNG para reivindicar la necesidad de seguir luchando para avanzar de la mano del feminismo”. El socialista afeó las alusiones al partido y alegó que “para los socialistas el feminismo es universal y no circunscrito a una ubicación geográfica”. María Ortega rechazó retirar el párrafo “porque está en la exposición de motivos, no en los acuerdos, que es lo que se vota”. La nacionalista alegó que “el BNG defiende a todas las mujeres del mundo, pero sobre todo a las gallegas” y aprovechó su turno de réplica para cargar duramente contra la Xunta a la que acusó de “asumir los postulados del Opus Dei que responsabilizan a las mujeres de la crisis demográfica”.