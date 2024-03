Portas avisa que las viviendas de Nazaret “caen a cachos” y el tripartito deja escapar las ayudas para rehabilitarlas

“Es triste conocer la noticia de que el Gobierno municipal no solicitó la subvención del programa de ayudas para rehabilitar las viviendas de profesores de Nazaret”, lamenta la concejala de Alternativa dos Veciños (AV), Victoria Portas, que considera “tirados cuatro años de trabajo y recursos públicos” y advierte que, dichos inmuebles “caen a cachos” ante la inoperancia del actual tripartito. “El Gobierno local desprecia el plan de vivienda de Alternativa y no solicita las subvenciones”, resume.

La formación que lidera Portas considera que los actuales gobernantes “no están haciendo nada” para promover vivienda y el vecindario desconoce si tiene un proyecto propio o están incumpliendo el trazado por sus antecesores, que incluso especificaba de dónde sacar los recursos. “Tenemos que recordarles que los impuestos de los vecinos no dan para todo, y lo que ya no estamos dispuestos a seguir escuchando es que no se le aprueban los presupuestos, pues no es con los presupuestos con lo que se hacen las inversiones importantes, sino que se tiene que conseguir los recursos externamente”, subrayan.

Alternativa pone como ejemplo de esa deficiente gestión la situación de la conocida como “Casa dos pobres”. “Hace unos meses escuchábamos a la concejala de Servizos Sociais que no se podía amueblar porque no había dinero, y ahora nos enteramos que la partida de esa concejalía para inversión contaba en diciembre con 17.400 euros”, explica Victoria Portas, y considera que esa cuantía “sí daría para amueblar alguna de las viviendas”. Extiende ese reproche a la situación de las antiguas casas de maestros de Nazaret, cuya solicitud de subvención “no presentó”.

Reprocha que no se amueble la Casa dos Pobres cuando había dinero en el Concello

Aseguran desde Alternativa dos Veciños que fue Portas quien comenzó ese proyecto, hace cuatro años, siendo concejala de Servizos Sociais. Con “recursos municipales y trabajo” se llevó a cabo la recuperación de dichas viviendas de Nazaret y se redactó el proyecto para su rehabilitación, asegura. También se lograron los certificados de eficiencia energética, se tramitó la documentación requerida para cumplir los requisitos de la subvención, incluso con múltiples visitas al Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) y se cubrieron los formularios de subvención, pero nada más se ha hecho desde entonces: “Lo único que tenía que hacer el Gobierno era aprobarlo, certificar la titularidad y presentar la subvención, pero no lo hicieron”, recalca.

Aseguran desde AV que en abril de 2023 había en el Concello de Cangas 104 personas inscritas en el registro de demandantes de vivienda protegida, entre compra y alquiler y se planteó un plan con recursos económicos y personales “tirados a la basura” por inoperancia del Gobierno. “Estamos realmente decepcionados” por esta situación, afirma Portas, que alude al alto precio de la vivienda de alquiler en el mercado y las dificultades de los jóvenes cangueses para acceder a ella.