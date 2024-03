Hosteleros de Moaña piden al Concello una norma para gestionar las barras de los eventos

Los responsables de bares, cafeterías y restaurantes de Moaña agrupados en la Asociación de Hosteleiros iniciarán en los próximos días reuniones con el Concello para solicitarle la redacción y aprobación de una normativa de barras en los eventos y fiestas que se celebren en el término municipal. Ante las críticas recibidas en redes durante la última celebración del entroido “que fueron de personas concretas y minoritarias”, los hosteleros acordaron por unanimidad reclamar esta norma al gobierno local, de forma que sean los propios profesionales del sector los que gestionen la venta de bebidas y otros productos en estos eventos “acordando con las comisiones y organizadores el pago de una parte de los beneficios si es necesario. Somos conscientes de que muchos colectivos organizan eventos para financiarse y no queremos ser un problema para eso”, explican varios de los directivos de la asociación profesional.

Aseguran que son un sector importante para Moaña y que a la subida de la mercancía por la inflación le suman el continuo aumento de impuestos en los últimos años. “Todos estamos dados de alta y contribuimos pagando la cuota de autónomos o las cotizaciones de los trabajadores. Tenemos que subir los precios de las consumiciones y eso se nota en que durante las noches, por ejemplo, la hostelería en Moaña apenas tiene clientes ya”. Alertan de que en la situación actual, la celebración de verbenas u otros eventos que desplazan a los clientes durante días determinados “ya no es sostenible para que se mantengan nuestros negocios y los puestos de trabajo”.

La presidenta, Melania Pena; el tesorero, Pablo Piñeiro; la secretaria, Susana Otero; y el vocal Óscar Pérez, en representación de todos los asociados, explicaron que esta petición de gestión de las barras busca ayudar a todos los hosteleros “y no solo a los de la asociación” y alertan de que se siente perjudicados. “Históricamente todo el mundo podía poner una barra en cualquier evento. Antes también íbamos todos a coger marisco a la playa y ahora no está permitido. La sociedad tiene que entender que la hostelería no puede pagar por los eventos para que las asociaciones se financien”. Aseguran que los colectivos de Moaña “hacen una labor esencial” y proponen que parte de su financiación se asuma con subvenciones de las administraciones en vez de pagar solo los hosteleros perdiendo clientela.

Sobre el 80% de todos los hosteleros del municipio están en estos momentos asociados, tras crearse este colectivo para defender sus derechos durante la pandemia.

Colaboración con el comercio para atraer gente en Navidad

En la asamblea celebrada el 26 de febrero la Asociación de Hosteleiros de Moaña aprobó un presupuesto conjunto de 21.405 euros para este año. Servirán para la realización de distintas campañas como la próxima feira de la tapa de primavera, con contratación de música en directo y que se celebrará entre mayo y junio. Este dinero incluye los costes de las campañas y premios de Navidad. El colectivo se pondrá también en contacto con a asociación de comerciantes Acimo para organizar, entre ambos sectores, eventos que atraigan a la villa a parte de los visitantes que acuden cada diciembre a ver las luces de Vigo. “No podemos competir con iluminación y hay que aportar nuevas ideas”, apuntan.