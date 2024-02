El gobierno plantea a Infraestructuras construir la vía exterior y la reforma de la avenida Ourense

El gobierno local de Cangas se queja de las reiteradas peticiones de entrevista que tiene sin contestar por parte de la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez. La alcaldesa Araceli Gestido (BNG) no entiende el motivo no ya de la tardanza en recibirla, sino en que no se conteste a sus peticiones, que considera vitales para el desarrollo del municipio. El gobierno local quiere plantear seriamente a la mencionada conselleira planes para mejora de las entradas a Cangas, desde la avenida de Vigo y, sobre todo, desde la avenida de Ourense. Son urbanizaciones que están si reformar desde los años 80, con una peculiaridad en la avenida de Ourense, que las aceras de la margen derecha, más próximas al centro urbano, están dentro de lo que es edificación.

La Xunta es solo es propietaria en esta zona de algo más de un metro de acera. Así que la entrada de Cangas se ve sujeta al mantenimiento o no por parte de los particulares de las aceras, que no se reponen con la frecuencia que sería necesaria. Pero el problema no es solo estético. Sería necesaria una intervención que acometiera todos los servicios. A la altura del IES Rodeira, la calzada se abre por culpa de la vieja red de tuberías. La concejalía de Obras y Servicios pretende plantear a la Xunta un anteproyecto que ofrezca una imagen distinta y moderna en esta entrada de la avenida de Ourense, lo mismo que en la avenida de Vigo, con una rotonda en el cruce de O Galas que es urgente y a la que la Consellería de Infraestructuras da largas.

También el gobierno quiere que el nuevo gobierno autonómico afronte de una vez por todas la circunvalación de Cangas, que esta obra vuelva a estar en los presupuestos de la Xunta de Galicia, como ya estuvo, que es un compromiso que se había adquirido con el gobierno local , porque en la zona de Cangas se dejaba sin desdoblar el corredor de O Morrazo. Afirma el tripartito que el aumento del proyecto ejecutivo por la aparición de problemas en el terreno no justifica que esta obra lleve parada diez años y que la Xunta ni se hubiera planteado alternativas para solucionar el aumento de coste respecto al dinero previsto en el proyecto constructivo. La edil de Obras, la socialista Iria Malvido, pide a Infraestructuras que aplique la fórmula del PP de Cangas, que no es otra que el gobierno es el que tiene que buscar soluciones. Recuerda que pasaron 10 años, que el fallecido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, le había dicho que el cambio que se barajaba en el Plan Xeral quedaba paralizado, que esto no debía tenerse en cuenta para que la Consellería de Infraestructuras continuara con un compromiso que tiene adquirido.

El gobierno local pide a la conselleira Ethel Vázquez que se siente con él a estudiar todas estas cuestiones. El ejecutivo local considera que la Xunta de Galicia también es consciente de cambiar las entradas de Cangas, darles un toque moderno, la de un Cangas del siglo XXI. Considera el gobierno local que ambas administraciones deben colaborar en algo que se antoja necesario, que lleva años de retraso respecto a otras villas de Galicia.