El Bosque Encantado, atravesado por un polémico vial asfaltado que no figura ni en el Catastro

La compra del Bosque Encantado de Aldán, de valor paisajístico y cultural, pero de escaso valor urbanístico en estos momentos, protegido por Aguas de Galicia en su parte baja y con aprovechamiento forestal en la alta, pegada al geriátrico de Aldán, ha supuesto que conflictos que parecían desparecidos, regresen a la escena política. El primer caso lo presenta la nueva propiedad, que preguntó por la situación en el Concello de Cangas. Tras la adquisición de la finca de Frendoal, la nueva propiedad comprobó que la misma estaba atravesada por un vial asfaltado que llegaba hasta la parte alta, enlazando con el vial de Herbello, que conduce al geriátrico de Aldán. La respuesta fue que este gobierno desconoce la construcción del citado vial, que sabe que existe y que fue construido por la Diputación de Pontevedra, cuando era alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo. No se trata del viejo camino de carros que en el mapa aparece como Rúa río de Canle, sino que es otro que acorta la distancia desde el camino de la costa hasta la residencia, que como pudo comprobar el Concello de Cangas no figura tampoco en el Catastro. Hay constancia que en su momento realizó obras de asfaltado allí la Diputación de Pontevedra, cuando era presidida por Rafael Louzán. El Concello desconoce si la nueva propiedad tiene intención de emprender algún tipo de medidas legales por esta obra que no está en el Catastro. En el año 2013, el Concello de Cangas anunció que pretendía pavimentar el vial que une la carretera de Herbello con el depósito de aguas de San Cibrán, en Aldán, mejorando con ello los accesos y la circulación en torno a la residencia y que sería financiado por la Diputación de Pontevedra.

El empresario Juan Lago con la que fuera alcaldesa Clara Millán en el Bosque Encantado. / Gonzalo Núñez

El otro conflicto que reaparece es el del supuesto convenio de cesión de Bosque Encantado por parte de Juan Lago (empresario propietario de Promalar y que había adquirido el bosque), al Concello de Cangas en el año 2008, cuando gobernaba la nacionalista Clara Millán. En su momento se anunció que se realizaba un convenio entre las partes y que se trataba de un gesto de buena voluntad por parte del empresario Juan Lago, que pretendía sacar adelante el convenio urbanístico que había firmado en el 2004 con el Concello de Cangas para desarrollar más de 4.000 viviendas en Aldán, y por el que había adelantado 1,4 millones de euros.

Árbol caído en el Bosque Encantado de Aldán | / Gonzalo Núñez

Mariano Abalo, el exconcejal de ACE y ahora miembro destacado de la formación de Alternativa dos Veciños, que tiene una concejala en la corporación, Victoria Portas, asegura que el convenio por tres años del que se presumió en el año 2008, nunca se firmó. Afirma Mariano Abalo que el mencionado convenio nunca se llegó a formalizar, entre otras cosas porque la que era alcaldesa ese año, Clara Millán (BNG), y el concejal en aquel momento, Óliver Álvarez (BNG), se opusieron al mismo. Ambos miembros de gobierno tripartito, del que Mariano Abalo era concejal de Urbanismo en esa época. Según el mencionado exconcejal, el BNG creyó en ese momento que los gastos de mantenimiento del Bosque Animado iban a suponer algo que el Concello no podía soportar. Si es verdad que en ese momento ya estaba abierto al público el Bosque Encantado, aunque no existiera ningún papel, porque la propiedad tampoco ponía impedimentos para que la gente lo visitara.