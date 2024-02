Los escasos días de trabajo y un precio a la baja frustran la campaña de la vieira de Bueu

Un año más no habrá campaña de la vieira en Bueu ni la ría de Pontevedra. Primero fue la presencia de toxina la que frustró al sector y forzó a la empresa que mostró interés en comprar la producción a buscar otras alternativas. Después se apuntaron como posibles fechas de apertura mediados de enero y posteriormente febrero, pero finalmente no habrá extracción. La decisión se adoptó fundamentalmente por dos razones: el escaso número de días de trabajo que ofrecía la comercializadora y que el precio no se adecuaba a las expectativas.

La Cofradía de Bueu, obligada a posponer la campaña de la vieira hasta mediados de enero El comprador planteaba a la Cofradía de Bueu salir al mar un total de ocho jornadas a lo largo del mes de febrero, algo que para la flota resulta inviable. “Son pocos días de trabajo y a los armadores no les compensa cambiar de arte ni afrontar los trabajos para preparar las embarcaciones”, explica el patrón mayor bueués, José Manuel Rosas. A ello se une que el precio ofertado no cumplía con las expectativas del sector. La última campaña de la vieira en la ría de Pontevedra fue entre finales de 2019 y principios de 2020 y entonces el marisco se pagaba a un importe de 5,50 euros/kilo. Antes de decantarse definitivamente por la cancelación de la campaña la Cofradía de Bueu realizó nuevos muestreos en la zona II de la ría, que se corresponde con la parte intermedia. Los resultados no fueron positivos y dejaban como único ámbito posible de trabajo la zona III, que es la más pequeña y que tampoco permite una extracción prolongada. El patrón mayor de Bueu lamenta que un año más el sector se quedase sin poder trabajar este recurso, pese a que había barcos interesados tanto en la propia cofradía bueuesa como en las de Aldán y Raxó, a las que se invitó a participar. La campaña de la vieira en Bueu se aplaza otra vez y apunta a febrero Los índices de toxina amnésica o ASP que se registran en la ría de Pontevedra solo permiten la extracción de la vieira previa evisceración [la extracción del hepatopáncreas], aunque ni siquiera así es posible siempre. Ese elevado nivel de toxicidad retrasó en varias ocasiones la apertura de la zona III e impide que se pueda faenar en la II, a pesar de que hace unos días se realizaron nuevos muestreos para el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar).