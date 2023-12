Cangas deniega a las firmas de comunicación y a las eléctricas reponer postes si no entierran sus líneas

La junta de gobierno local de Cangas denegó en su reunión habitual de los lunes hasta tres solicitudes de una empresa de suministro eléctrico para la reposición de postes: cambiar los de madera a hormigón. Y no es baladí este rechazo, que ocurre en todas las sesiones. Hay que tener en cuenta que las Normas Subsidiarias de Planeamiento Urbanístico de Cangas obligan a que se entierren todas las líneas, tanto las de suministro eléctrico como las de comunicación.

El gobierno local tiene hoy la primera reunión con las empresas que tienen cables aéreos por el municipio de Cangas para abordar este asunto. El primer encuentro será hoy con la empresa Naturgy. Lo que pretende el tripartito de Cangas es establecer un plan para que las empresas de suministro eléctrico y de comunicación entierren sus líneas. No demandan un plan que se haga todo de forma inmediata, sino que se fijen plazos y que se cumplan. De esta manera, el Concello procedería a conceder permisos para la reposición de postes de luz o de telefonía en aquellos lugares donde hiciera falta o no hubiera otra opción. El gobierno quiere que se cumpla con las Norma Subsidiarias de Planeamiento y que las nuevas acometidas vayan todas enterradas.

No se trata solo de obligar a cumplir las normas urbanísticas que rigen en Cangas, sino también la de evitar el feísmo, un fenómeno que padece particularmente toda la zona del casco vello de Cangas, donde el pasado fin de semana se puso de manifiesto que el 80% del cableado que cruza las estrechas calles de esta sensible zona de Cangas está fuera de servicio desde hace muchos años. Pero a pesar de eso, las empresas, sobre todo las de comunicación, no los retiran.

El concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias, señala que las empresas eléctricas contribuyen más que las de comunicación a este empeño del tripartito, que quiere mejorar la imagen de la villa y de los núcleos de las parroquias. Afirma Antón Iglesias que siempre que haya un compromiso firme por parte de la empresa el gobierno local comenzará a conceder permisos para la reposición de postes. “Tenemos que compaginar dar servicio a los vecinos con cumplir las Normas Subsidiarias. Nosotros no pretendemos ninguna locura, solo exigimos un plan razonable de enterramiento de las líneas que ahora cruzan el municipio ofreciendo una pobre imagen del municipio”. Además se pide a las empresas un esfuerzo en el casco vello, donde la imagen es dantesca.

En el año 2012, el Concello de Cangas proyectó enterrar todo eléctrico de la avenida de Vigo. Presentó a la Consellería de Industria un proyecto de 255.000 euros para su financiación y se llevó a cabo. En ese momento, ya se decía que no había financiación para acabar el trabajo que se había iniciado en el casco vello.

El pasado año. los vecinos de casco vello se habían mostrado molestos por la falta de iniciativa por parte de las autoridades locales a la que se les llevaba pidiendo desde hace años que actuaran. El casco vello de Cangas está lleno cable para fibra, que tanta tecnología supone. Hubo incendios durante el año pasado por falta de mantenimiento de las cajas, que con el paso del tiempo y la humedad dejan de ser estancadas y se producen cortocircuitos.

El gobierno local también exige a las empresas de suministro eléctrico y comunicación que se entierren las líneas que ahora mismo sobrevuelan un espacio protegido como es la Red Natura en Cangas. No puede ser que la administración incumpla sus propias normas, mientras obliga a los vecinos de que habitan dentro de la zona de Red Natura a mantenerlas bajo amenazas de serias sanciones, sobre todo respecto a las construcciones y las reformas de las viviendas.

Con las empresas eléctricas, sobre todo con Naturgy, el gobierno local también tiene pendiente una charla respecto a los numerosos cortes de luz que hubo en la villa y que afectaron de forma grave a la lonja de la Cofradía de Pescadores de San José de Cangas. Pequeños apagones de forma continuada que llevaron a la desesperación de algunas empresas radicadas en el frente marítimo y que también afecto a la avenida de Marín y calle Noria. Es cierto que Naturgy tomó nota de los problemas, pero el gobierno local quiere conocer los motivos que originaron este problema, para que no se repita.