El PP defiende a la Xunta en el SAF y acusa al Gobierno de incumplir la ley de Dependencia

El PP de Cangas defiende la inversión de la Xunta de Galicia en el Servicio de Axuda No Fogar (SAF) y critica al Gobierno del socialista Pedro Sánchez por no cumplir la ley de Dependencia. Recuerda que la Xunta de Galicia financia el 70% mientras el Estado adeuda a Galicia 200 millones anuales correspondientes a la Ley de Dependencia, y aquí solo está asumiendo el 30% del 50% de financiación que le corresponde. Señala el PP que este asunto no tuvo ninguna relevancia en los acuerdos de investidura entre el BNG y el PSOE en el 2019 ni tampoco ahora.

Como el gobierno local de Cangas fue muy crítico con la falta de ayudas de la Xunta al citado servicio, el PP recuerda que el 9 de junio de ese mismo año, el Diario Oficial de Galicia (DOG) publicó la actualización de la participación de la Xunta en la financiación del Servicio de Axuda no Fogar, que se incrementa hasta los 12 euros/hora para ayudar a los ayuntamientos e la prestación del servicio municipal. “Esta subida en la aportación autonómica tiene efectos desde el pasado día 1 de enero, de tal manera que los presupuestos de la Xunta para 2023 adelante en un año el acuerdo con la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp) en el año 2021, por el que el ejecutivo autonómico incrementaría la financiación de este servicio progresivamente durante la legislatura para llegar a los 12 euros/hora en el 2024, una cuantía que la Xunta ya aporta desde el pasado mes de enero”. El grupo municipal del PP destaca que el gobierno gallego destina este año 112 millones de euros al SAF, un 10% más que el año pasado. Mantiene que este refuerzo económico permite poner más horas a disposición de las entidades locales y aumentar la aportación a esta prestación que depende de los ayuntamientos. “El gobierno gallego financia el 70% de las políticas de dependencia con las que ese financia este servicio de c competencia municipal entre otros, incrementando en un 24% la aportación autonómica al SAF durante esta legislatura. Mientras tanto, el gobierno central continúa sin cumplir la ley”. El PP afirma que uno de los ejemplos de la mala gestión del servicio por parte del gobierno municipal liderado por la alcaldesa Araceli Gestido “es el hecho de que no se utilice el 100% de las horas asignadas y financiadas por el gobierno gallego mientras hay decenas de personas en lista de espera para acceder al servicio”.