La localidad de Moaña registró esta mañana, en un intervalo de tres horas, entre las 06:15 y las 09:00 horas, sendos accidentes por salida de vía de dos vehículos. El primero ocurrió en la PO-551 en A Xunqueira cuando la conductora de un Audi A4 que circulaba en sentido hacia la rotonda de Lestón perdió el ontrol del coche, atravesó la calzada y colisionó contra dos vehículos que estaban estacionados. La mujer abandonó el lugar y según comunicó telefónicamente tres horas después a la Policía lo hizo para ser trasladada por un particular al PAC de urgencias de Cangas, en donde fue atendida de lesiones,según el parte que presentó después presencialmente en la jefatura, sobre las once de la mañana. La mujer aseguró que el accidente se produjo cuando intentó esquivar un animal que se cruzó en el vial, que le pareció un perro y que si no llamó antes a la Policía fue porque no tenía operativo el móvil.

Pasaban cinco minutos de las 09:00 horas cuando se produjo la segunda salida de vía. Fue en el vial de O Redondo, pasando el cuartel de la Guardia Civil. Dos vecinos de Moaña, con una edad en torno a los 60 años, circulaban en un Peugeot 308 cuando, según manifestaron después, tuvieron que esquivar un coche que circulaba de frente y en la maniobra el conductor perdió el control del Peugeot, atravesó la calzada y acabó empotrado en la fachada de una vivivienda, cuya puerta de entrada está al borde de la carretera y sólo protegida por una acera algo elevada sobre la que se montó el Peugeot. El copiloto del coche resultó herido y fue trasladado al hospital. Afortundamente no hubo que lamentar más daños, salvo los ocurridos en la fachada y en la puerta de la casa, cuyos dueños se encontraban dentro y no sufrieron heridas, tal y como señala la Policía Local qeu acudió hasta el lugar del accidente.