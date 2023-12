El comité de huelga de los bomberos comarcales se hace eco de una efeméride que se cumplió esta semana: el 30 de noviembre de 2011 los sindicatos presentaban una solicitud ante la Dirección Xeral de Emerxencias solicitando la homogeneización de las condiciones de trabajo y una propuesta de convenio colectivo. Las centrales sindicales denuncian que durante estos doce años los avances han sido nulos, una circunstancia que deriva en la actual situación de conflicto laboral. “Son 4.380 días y subiendo. O dicho de otro modo, 12 años y subiendo”, reprochan.

“Lo que está ocurriendo hoy es la clara consecuencia de que alguien no hizo sus deberes. Y ese alguien no somos los trabajadores”, subrayan desde UGT, CC.OO, CIG, SIBGAL, CSIF y USO. Reiteran que a pesar de la falta de diálogo, “de ser ignorados y ninguneados” y de las “falsas promesas” hasta la fecha “continuamos, dentro de la precariedad profesional, haciendo nuestro trabajo poniendo lo mejor de nosotros en cada rescate e incendio”.

Los sindicatos sostienen que durante estos doce años la situación no solo no mejoró, sino que empeoró. La creación de los Grupos de Emergencias Supramunicipales (GES) no fue bien recibida y desde el colectivo de bomberos defienden que ese nuevo personal debía estar integrado en el consorcio provincial, lo que serviría para aumentar las dotaciones y garantizar una red de subparques. Denuncian que la creación de esos nuevos servicios se trataba de un instrumento para contentar a alcaldes y para “jugar al divide y vencerás”.