Dani Blanco, como “palestino” en Bogotá

El clown cangués (centro chaleco) está en Bogotá en el festival artístico internacional FAICP de cultura popular, invitado por la Fundación Chyminigagua de Colombia, que lo organiza y que conoció en su viaje de labor social a Palestina. Blanco actúa como “palestino” para visibilizar el conflicto que vive el territorio y por el que nadie de allí ha podido acudir. Todo lo que organizan es gratuito para los barrios más desfavorecidos y también en teatros de la capital, por su finalidad social.

El paseo de Rodeira no cerró en el otoño

Se acabó el otoño. El invierno climatológico comienza hoy. O Morrazo no fue ajeno a ese tren de borrascas que nos amargó el otoño, que nos recordó a esos años de lluvia continuada de “Cien años de soledad” , de Gabriel García Márquez. Y el otoño acabó como llegó, impertinentemente lluvioso. Pero desde aquí queremos acordarnos de los muchos atletas, aficionados a correr, a andar por el paseo que recorre Cangas desde A Garita hasta la punta del dique. No los paró la pertinaz lluvia y quien más quien menos hizo muestra de sus dotes para evitar las mojaduras. Claro que algun@s lo consiguieron y otr@s no. Pero es caso es que no se perdió el entusiasmo, que la lluvia no l@s hizo parar.

El ruido de togas en Cangas sigue alto

El ruido de togas de oficio se mantiene en Cangas con total unanimidad. La endeblez mostrada por otros profesionales en otras plazas, como la de O Porriño o Marín no va a hacer claudicar a estos abogados de Cangas que están en huelga, debidamente informados y con los objetivos muy claros, mal que les pese a quien les pese. Si otros sectores de la Justicia triunfaron en el empeño, por qué no ellos.