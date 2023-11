Domaio acogió ayer unas Xornadas de la Iniciativa Galega da Memoria (IGM) sobre el mal uso de San Simón como “Illa da Memoria” que esta entidad, que aglutina a asociaciones de memoria histórica de Galicia, quiso celebrar en la isla pero se encontró con la negativa de la Xunta a facilitar la infraestructura por lo que, con el apoyo del Concello de Moaña y de la edil de Memoria Histórica, María Ortega, se llevaron a cabo en el multiusos de Domaio. El objetivo era valorar el estado de los lugares de represión franquista en Galicia, centrados en el uso de San Simón, que la IGM quiere que se declare como un lugar de la Memoria y se permitan sólo actividades acordes a este uso, culturales y educativas, con carácter desinteresado, gratuito, libre, público y no lucrativo ni con uso turístico. Asistieron unas 60 personas y se había invitado, pero no acudieron, a las navieras que trabajan en el transporte de ría y viajan a San Simón porque desde la IGM entienden que tienen unas concesiones “relajadas” por parte de la Xunta y temen que acaben privatizando el acceso ya que es más fácil llegar a la isla con estas operadoras que desde el punto de vista institucional, según el portavoz de la IGM, Matías da Torre, que asegura que se debe a que no hay una gestión seria sobre los usos de San Simón.

María Ortega señala que fue un honor acoger las jornadas, que inauguró la alcaldesa. Siente que la Xunta siga gestionando la isla a costa de la ciudadanía y de las entidades de la memoria que se ven perjudicadas por decisiones como no facilitar el acceso. La investigadora Iria Morgade, que estudió los espacios de Camposancos o el Monasterio de Oia, relató cómo están tratados y cómo la falta de desarrollo de una política de recuperación de la memoria impiden la puesta en valor y reconocimiento que se merecen. El profesor de la Universidad de A Coruña, Carlos Amoedo, que fue secretario xeral de Cultura en el bipartito, expuso las condiciones legales de San Simón, que es una cesión demanial del Estado a la Xunta y que marca unas condiciones muy claras que la IGM cree que no se cumplen. Añade que los usos turísticos y hosteleros están prohibidos y temen que los objetivos turísticos de la Lei do Litoral hagan que lugares como este pueden ser malentendidos en su gestión, señala da Torre. En la mesa redonda de debate estuvo presente la alcaldesa de Redondela, Digna Rivas, que reconoció que en muchas ocasiones desconocen las actividades que allí se desenvuelven y ni cuentan con el Concello como ahora para la creación de un patronato cultural que la IGM tampoco conoce. Por el festival Sinsal, que se celebra en San Simón, escucharon su visión y la IGM expuso sus reclamaciones como un plan de usos claro que debe ser llevado a cabo por la Xunta, a la que reenviarán la conclusiones de estas jornadas.