El alcance de las obras en las discotecas de Cangas inspeccionadas condicionará su cierre

El cierre o no de las discotecas de Cangas en las que fueron detectadas irregularidades en el transcurso de las inspecciones llevadas a cabo por la Policía Local y el Grupo Municipal de Emergencias va a depender del nivel de irregularidad. En este sentido se pronunciaba ayer el concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Antón Iglesias (BNG), que dejaba claro que la intención del gobierno no era la de sancionar, sino que los establecimientos de ocio nocturno cumplieran con todo los requisitos legales, para evitar tragedias como la que sucedió en Murcia, donde murieron 13 personas en una discoteca sin licencia. Comenta que, en algunos casos, la fórmula para solucionar la irregularidad es retirar el material que atranca la salida de emergencia, por lo que no necesitaría realizar ninguna obra, sí que en otros casos sería necesario. En este caso se valorará si mientras duren las obras obligatorias se cerrará el local. El gobierno local no tiene miedo a emprender esta lucha, que conlleva a salvar vidas y a que todo el mundo pueda estar tranquilo, tanto propietarios como clientes. Ayer ya fueron algunos propietarios de establecimientos nocturnos a preguntar al Concello de Cangas tras conocer a través de FARO DE VIGO que se habían detectado dos discotecas con graves irregularidades en la salida de emergencia.

También comentó el Jefe de la Policía Local de Cangas, Alberto Agulla, que toda la información recabada en las inspecciones se transmitirá a departamento de Urbanismo. No hay que olvidar que estas inspecciones se llevan a cabo de forma coordinada entre los departamentos de Urbanismo y Policía; el primero dirigido por el BNG y el segundo por los socialistas. Antón Iglesias también mencionó que el Concello está a la espera de disponer de dinero para sacar a concurso para contratar a una empresa especializada que se encargue de analizar todos los datos recabados por la Policía Local y el Grupo Municipal de Emergencias. La externalización de este servicio se lleva a cabo, entre otras cuestiones, por la imposibilidad de que el arquitecto municipal asuma este trabajo, en el que se considera que no está especializado. Pero para contratar hace falta dinero, algo que en estos momentos no dispone el Concello de Cangas, pese a haber mucho dinero en las arcas municipales. Además de la contratación de esta empresa externa especializada en seguridad, se está pendiente también de sacar a concurso las mediciones acústicas, el mantenimiento de los ascensores, entre otros servicios. Aunque en el sector del ocio nocturno las inspecciones del Concello de Cangas se temen, sí que es cierto que están sirviendo a muchos a ponerse las pilas antes de que tengan lugar. La campaña está sirviendo para la sensibilizar a los propietarios, además de satisfacer a la población de Cangas. Desde otras fuentes también se señalan la necesidad de inspeccionar los furanchos, si se cumplan la condiciones de salubridad y también las de trabajo. Porque hay dudas de que todo el personal que sirve en los furanchos esté contratado legalmente. Así que una de estas también puede caer. El Concello ya recibió del IDAE los 2.868.000 euros adelantados para cambiar a luces led Acaba de llegar al Concello de Cangas la devolución del dinero integrado por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). La cantidad total del proyecto gracias al cuál se cambiaron luces del viejo alumbrado público por leds ascendió a 3.360.000 euros y el Concello recibe ahora la parte que adelantó, que alcanza los 2.868.000 euros. La intención del gobierno local es incluir este dinero en remanente de tesorería en el presupuesto de 2024, que está tratando de elaborar el tripartito y que debe ser aprobado por el plenos. El gobierno local quisiera poder acceder antes a ese dinero para poder realizar precisamente el concurso para la contratación de la empresa de seguridad que se encargue de las inspecciones de las discotecas y locales de ocio nocturno. Además de hacer frente al resto de concursos pendientes. En Moaña, el IADE aún no entregó al Concello el dinero adelantado por las arcas municipales para el cambio a luces led, debido a un problema de tramitación. Por otra parte, finalizaron ya las nuevas instalaciones de biomasa que impulsó la Diputación de Pontevedra en edificios municipales de seis concello de la provincia: A Cañiza, Cangas, Portas, Redondela, Tomiño y Vilaboa. Contaron con la ayuda de la Diputación de 463.000 euros, de los que el IDAE puso 387.000, a través de los fondos FEDER 2014-2020. En Cangas, en concreto, gracias a una inversión de 110.220 euros se instalaron calderas de biomasa en la pita de atletismo y en el pabellón municipal.