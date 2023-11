Freddie Mercury vuelve a Cangas

Uno de los espectáculos más esperados de la cartelera de otoño del Auditorio de Cangas llega este viernes con “Remember Queen”, el tributo a la mítica banda británica, de la mano del mejor doble de Freddie Mercury, el italiano Piero Venery. “Soy fan de Freddie Mercury desde que tenía 12 años. En Italia no se hablaba de él antes de su muerte, pero poco después se produjo una explosión de la Queenmanía. Compré toda la mercancía que pude: camisetas, discos, pósteres… Aún era un chico que no tenía ni la barba ni el bigote. Fue una sorpresa que, al crecer, me encontré un cierto parecido físico con Freddie. Me convertí en su doble sin pensarlo. Yo ya cantaba desde que era pequeño, pero mi pasión por la música se acrecentó muchísimo más a raíz de descubrir a Queen. Quería cantar sus temas, así que decidí hacer un grupo tributo en 2003, y lo he mantenido hasta ahora porque el espectáculo tiene que continuar”, asegura el cantante italiano en una reciente entrevista en La Opinión de A Coruña.

El espectáculo de homenaje a Queen triunfa desde 2005 y ha recorrido los mejores escenarios de toda Europa. Han realizado 74 actuaciones en el año 2022 después de un 2021, con 50, de estar en más de 70 ciudades en 2019 y un mes en la Gran Vía de Madrid. La actuación de los artistas de “Remember Queen” está prevista para las 21.30 horas y las entradas están a la venta online en Ataquilla. com. Sobre el escenario del auditorio cangués volverá a sonar en directo míticos temas como “We are de champions” o “Bohemian Rapsody”, con una caracterización muy cuidada del cantante italiano que sale a escena con un gran parecido al gran Freddie Mercury, tanto en su físico, como en sus gestos, bailes y puesta en escena. Los artistas de “Remember Queen” cuidan al detalle el espectáculo con una puesta en escena similar a la que la banda auténtica utilizaba en su gira de 1986, la última con Freddie Mercury en escena. Como dice Piero Venery que ha cumplido 20 años actuando como él: “Queen es una religión, una forma de vida y una vocación. Si no puedo ser Freddie Mercury, no tiene sentido que siga viviendo en este planeta”.