Miss Grand Galicia es canguesa y presume de la playa de Melide

“Mucha gente piensa que un certamen de belleza solo es llegar y dar cuatro pasos para desfilar. Pero detrás hay mucho esfuerzo y trabajo”. Así se expresa Paula Currás, vecina de Cangas de 25 años y natural de Moaña que el domingo fue coronada como Miss Grand Galicia y ahora tiene por delante meses de preparación para el certamen a nivel nacional.

“Sheila Romay fue Miss Costa Gallega y es muy buena. Hasta el último momento creí que iba a ganar ella. Me hizo muchísima ilusión ganar sobre todo por el trabajo realizado durante tanto tiempo”, apunta Currás, que es reconocida como influencer por su fuerte presencia en redes sociales y sus vídeos en Youtube o sus directos en Twitch.

En julio realizó el casting para entrar en el certamen. “Lo hicimos por videollamada, porque el presencial era en A Coruña”. Hasta dos decenas de modelos llegaron a la gala final desde distintos puntos de Galicia. “Durante los últimos meses recibimos clases de oratoria, pasarela o posado fotográfico. Yo no me salté ninguna y eso me ayudó mucho”, apunta.

La gala final se celebró en el auditorio del Centro Dotacional de Medio Rural de Torroso (Mos) y cada participante representaba a una playa de su zona. “Yo elegí la de Melide, en Cabo Home, porque es un sitio muy especial para mí, a donde me gusta ir cuando me siento bien o en donde me refugio cuando estoy algo triste”, desvela.

En la prueba de oratoria tuvo que hablar sobre los niños en conflictos bélicos

Ya sobre el escenario “el opening fue un baile en el que participamos las 20 modelos al ritmo de la canción ‘Euphoria’ (Loreen) y que ensayamos muchas veces antes”, describe. Después, cada modelo salió de forma individual en un pase de bikinis y el segundo pase fue con vestido de gala. “El jurado escogió después a 10 participantes que hicimos otro pase con ropa de gala para elegir a las últimas cinco”. Ese top 5 se cambió de vestido y peinado para desfilar por última vez y después tuvieron que responder a una pregunta sorpresa, que fue una de las partes más complicadas.

“En Miss Grand Galicia se premia el show y que las modelos tengan distintos talentos. Como en clase de oratoria le di bastante caña, me salió bien la pregunta”, indica. Y eso que tuvo que enfrentarse a la dificultad de explicar “a un niño que creció en un país en guerra que no en todos los sitios hay gente mala”.

Jurado

Al final, con esta última prueba Paula Currás logró seducir a un jurado integrado por gente con experiencia en el mundo de la pasarela como la anterior Miss Grand España, el delegado del certamen o un maquillador profesional.

Con su ‘reinado’ recién iniciado, la influencer se preparará para una gala nacional que “si gano me permitirá desfilar a nivel internacional”, apunta. De momento no hay fecha ni sede elegida para la final española.