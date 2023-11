Miss Grand Costa Gallega: “Tienes que tener mucha personalidad y estar muy segura de ti misma”

Mos crea cantera de guapos y guapas. Si en verano el mosense Iván Álvarez se proclamaba Míster Supranational 2023, el certamen internacional que elige al hombre más apuesto del mundo; ahora ha sido otra mosense, Sheila Romay, la que sigue sus pasos. Sheila se coronó como Miss Grand Costa Gallega 2023 el pasado domingo y, junto a la moañesa Paula Currás, que se colocó la banda de Miss Grand Galicia 2023, representará a Galicia en el certamen de belleza femenina Miss Grand España.

La gala final del concurso a nivel autonómico se celebró en Mos, por lo que la mosense reconoce que partía con cierta ventaja al jugar en casa. “Fue el destino. Me ayudó ver a tantas caras conocidas cuando salí al escenario”, comenta Sheila Romay, que desde entonces está “en una nube”.

“Siempre me gustó el mundo de la moda y el modelaje”, explica la de Mos, que se enteró de la existencia del certamen a través de Instagram. “Me pareció el mejor trampolín para entrar en este mundo”, cuenta Sheila, que fue una de las veinte chicas seleccionadas para competir por los títulos de Miss Grand Galicia y Miss Grand Costa Gallega. Y lo hizo no solo representando a Mos, sino también a la playa de Limens, en Cangas, pues cada aspirante debía elegir una playa, y Sheila escogió la de Limens porque “es una playa que me gusta mucho, prácticamente virgen, y que me trae buenos recuerdos”.

En julio tuvo lugar la sesión de fotos oficiales y, a partir de ahí, comenzó su preparación y las diferentes pruebas con el jurado que fueron allanando el terreno para su proclamación como Miss Grand Costa Gallega 2023. Recibió clases de pasarela y oratoria; tuvo que dar un discurso inspirado en el lema del certamen, “Paremos la guerra y la violencia”, y también desfilar en traje de baño.

Prueba final

La prueba final consistió en una concentración de tres días en un hotel de A Coruña y una gala final en Mos. Las aspirantes a reinas realizaron una prueba de canto, asistieron a cenas con el jurado y desfilaron en bikini y con un vestido de gala. Solo cinco chicas pasaron a la fase decisoria, en la cual tenían que responder a una pregunta sobre la guerra y la violencia. A Sheila le preguntaron “¿Cuál sería el límite de la libertad de expresión de los periodistas en la guerra?”, a lo que la mosense respondió que “la prensa realiza una labor importante al informar al mundo sobre algo que pensamos que nos queda lejos, pero que en realidad no nos es tan ajeno. La libertad de prensa no debería tener límites; son la guerra y la violencia las que deberían tener límites”.

Su respuesta y todo el trabajo previo sirvieron para que esta mosense de 21 años, estudiante de Relaciones Laborales y Recursos Humanos en la Universidad de Vigo, se hiciese con la banda de Miss Grand Costa Gallega 2023. Hasta ahora ha podido compaginar sus estudios con su afición, pero ahora reconoce que tendrá que dejar aparcada su carrera universitaria para intentar llegar lo más lejos posible en Miss Grand España y, en caso de ganar, en Miss Grand Internacional. “No dejo los estudios, intentaré aprobar las máximas asignaturas posibles y el resto las retomaré el curso que viene”, explica Sheila, consciente de lo que le queda por delante una dura preparación para llegar en las mejores condiciones al certamen nacional, aunque se muestra “con ganas e ilusión”.

La fecha de celebración de Miss Grand España todavía no está cerrada. En el certamen competirá en igualdad de decisiones con la ganadora del título Miss Grand Galicia 2023, la moañesa Paula Currás. “Tienes que tener mucha personalidad y estar muy segura de ti misma”, valora Sheila sobre el mundo en el que se adentra y en el cual tiene puestos sus sueños a corto y largo plazo. Además de intentar llegar al certamen internacional, en el futuro le gustaría tener su propia agencia de modelos y “ayudar a otras chicas”.