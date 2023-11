Los vecinos denuncian con pancartas el “poste-rotonda” del vial de Santa Marta y urgen soluciones "por seguridad"

“Poste fóra xa!” es la consigna que repiten los vecinos de Santa Marta, en Darbo, que llevan años reclamando al Concello de Cangas y a la empresa Naturgy, sin éxito, la retirada de un “poste-rotonda” de hormigón que preside el cruce de las calles Pleamar, O Torneiro y A Garita. En verano decidieron llamar la atención colocando una pila de piedras coronada por un coche de juguete y varias macetas, pero ni con esas han logrado su objetivo, por lo que ahora han empapelado el entorno con pancartas de protesta y ya buscan otras iniciativas para llamar la atención, como la instalación de un belén navideño a la luz de la polémica farola.

“Os autobuses que recollen os nenos para a escola non collen a curva co poste no medio!”, reza otro de los carteles colocados en los últimos días junto a varios triángulos de peligro. “A que esperades? a que alguén o tire e volo abone?”, se preguntan, junto a otros escritos en los que arremeten contra la empresa de suministro eléctrico por atender solo a la rentabilidad del negocio con un “servizo pésimo”. También piden al Concello que actúe frente a la compañía y aseguran que esta presupuesta la actuación en alrededor de 20.000 euros, lo que consideran “un abuso”.

Además, en los últimos meses la Policía Local se personó en varias ocasiones para “tomar nota” y, supuestamente, para realizar informes de la situación, aunque los afectados no ven resultados de esos trámites. Reiteran que los propietarios de fincas colindantes tuvieron que retranquear sus muros para ganar espacio público para una senda peatonal que con frecuencia utilizan también los coches para atajar, mientras el poste sigue en el mismo sitio a pesar de que molesta y del “grave peligro” que supone para la circulación.

Uno de los vecinos más beligerantes con esta situación apunta que ya están “tomando medidas” para instalar un belén navideño en ese ámbito con el fin de seguir llamando la atención y forzar soluciones. Valoran otras propuestas llamativas para hacerse ver y oír, y que dependerán de los “movimientos” que hagan el Concello y la empresa para solucionar el problema.