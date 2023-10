La concejala popular de Bueu Marta María Liméns reivindica una política de promoción económica en el municipio, centrada en los comercios y sus necesidades, con acciones todos los años. Recuerda que en plena pandemia, desde el PP se había propuesto hacer una campaña de bonos comercio y que, aunque el gobierno de Félix Juncal votó en contra, después se dieron cuenta de la importancia de la propuesta y la llevaron a cabo, “lo que supuso un apoyo a los emprendedores de Bueu”.

Liméns asegura que al igual que otras administraciones y municipios llevan a cabo acciones para apoyar a los comerciantes, “es fundamental que Bueu también las tenga, ya que nuestro pueblo no es menos que ningún otro. Por eso pide al alcalde y a la edil de Promoción Económica, Silvia Carballo, que dejen de lado su política del no, de rechazar cualquier propuesta del PP y apuesten por una iniciativa vital,. Añade que si bien en el pleno del martes, el gobierno local votó en contra de destinar 50.000 euros a la creación de unos bonos comercio, “están a tiempo de reconsiderar su postura y no cometer el mismo error que en el año 2020, cuando perdieron un año desde nuestra moción”. La concejala insiste en la necesidad de que se consolide esta propuesta