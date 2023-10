La salud mental en imágenes

“La salud mental debe dejar de ser un gesto para convertirse en una conducta, en una política de Estado. Se hace necesario apostar por el trabajo en la toma de conciencia y el entendimiento de los problemas asociados a la salud mental, por la procura de un futuro habitable para los niños y niñas, para que se desarrollen en un entorno de bienestar emocional. Garantizar la libertad y seguridad de las personas, así como su protección ante tratos degradantes; y la realización de campañas de sensibilización y prevención del suicidio en el ámbito escolar”. Así recuerda la asociación DOA Saúde Mental el derecho a la salud mental en las actividades que ha organizado tanto en O Morrazo como en Vigo, para conmemorar este día 10 el Día Mundial de la Salud Mental.

Ayer, en la Capela do Hospital la asociación que tiene un centro de rehabilitación psicosocial en Cangas, inauguró una exposición de trabajos artísticos realizados por los usuarios que acuden a su talleres de poesía, dibujo y pintura.

Se trata de la exposición “Urban-Art” que trae todos los años a esta sala una muestra de ese arte que ayuda a la salud mental.

La Capela do Hospital luce, como señala DOA, “como as paredes dos barrios máis vividos dalgunha das grandes cidades do planeta”.

Las actividades de DOA también se extienden a Moaña en donde del 10 al 14 de este mes se celebrará la exposición “Inputs”, en el espacio cultural de la planta alta de la plaza de abastos. La sala se llenará de color, letras y formas con una propuesta de poesía, arte gráfico y escultura. Será un espacio redondo en donde mostrar el trabajo de años del obradoiro artístico de la asociación. La inauguración será el martes día 10, a las 17.30 horas y participará el poeta Haz Ámbar que recitará sus poesías.

El día 11, en la campaña “O meu compromiso coa saúde mental” se celebrará una propuesta lúdica en la feria de Moaña, de 10:00 a 13:39, para llevar las ideas de DOA a la población en general.